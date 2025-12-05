我是廣告 請繼續往下閱讀

▲政大永慶科學園區中古屋房價指數近一年來各季漲幅。（圖／永慶房屋提供）

台南園區淪重災區：季跌4.7%、年跌9%

薪資跟不上房價： 前幾年因科技廠投資帶動房價飆漲，但在地薪資成長跟不上，購屋負擔過重。



供給過剩： 新建案供給量大，加上投資客前期進場的物件回流市場，推升待售量。



機能未到位： 交通與生活機能尚未成熟，讓自住族群心態轉趨保守。





▲政大永慶科學園區中古屋房價指數年漲幅變化。（圖／永慶房屋提供）

竹科連兩季下修！台中、高雄跌幅收斂

台中園區（季跌0.8%）： 因周邊生活機能逐漸完備，產品型態多元，自住需求相對穩定，跌幅逐季縮小。





因周邊生活機能逐漸完備，產品型態多元，自住需求相對穩定，跌幅逐季縮小。 高雄園區（季跌0.6%）： 雖然第一季曾一度反彈，但受限於供給量大與建設兌現需時間，房價波動明顯。不過經過前期大幅震盪後，買賣雙方對價格已逐步取得共識，是本季修正最少的園區。





▲在銀行房貸緊縮與信用管制持續影響下，科學園區周遭房市買氣疲弱，政大永慶科學園區房價指數再度走跌。（圖／永慶房屋提供）

專家示警：市場進入「價格修正期」

2025年第三季最新「政大永慶科學園區中古屋房價指數」出爐！數據顯示，在銀行房貸緊縮與央行第七波信用管制持續發酵下，全台科學園區房市買氣疲弱，整體指數再度走跌。其中，台南科學園區季跌 4.7% 最慘，新竹園區下跌 2.9% 居次，市場熱度已大幅退燒。永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，台南園區本季下跌 4.7%，延續前兩季走跌趨勢，是目前修正最明顯的區域；年跌幅更高達 9%，居全台之冠。 郭翰指出三大原因導致台南房價支撐無力：一向房市支撐力道強勁的新竹園區，2025年 Q3 也下跌 2.9%，跌幅較上季擴大。整體而言，受央行信用管制影響，四大科學園區房價指數逐季下跌。郭翰強調，年跌幅 7%-9% 的數據顯示央行政策有效壓抑房價，投資需求減弱，市場已回歸基本面。