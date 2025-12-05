我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德接受《紐約時報》專訪提到兩岸問題時表示，台灣願意幫中國解決經濟問題，卻被民眾黨前主席柯文哲嗆「通匪」。對此，總統府發言人郭雅慧今（5）日表示，「這個情緒性的發言我就不做評論」。賴清德日前受訪時向中國國家主席習近平喊話，要思考如何照顧好中國人民，台灣很樂意協助中國解決經濟問題。民眾黨前主席柯文哲、主席黃國昌則驚訝說，民進黨不是說任何交流都是統戰嗎？這不是在資匪嗎？柯還幫腔說，「通匪！國安法、國安法，控告賴清德通匪」。對此，郭雅慧上午回應，「這個情緒性的發言我就不做評論」。此外，針對在野黨批評半導體赴美投資是掏空台灣、「德公移山」，郭雅慧回應，總統接受專訪提到美國在半導體投資40%到50% 的這一塊，外界說法有一些扭曲。郭雅慧還原，所謂的40%到50%，並不是單單指台灣的投資，包括日本、南韓以及美國的本土企業，大家一起合作，至於能否成功，當然要看美國企業、美國政策後續的進行。郭雅慧提到，對台灣來說，台灣的半導體產業佈局全球，其實是去貼近對方的訂單，對台灣來說，要關注的是最關鍵的點，台積電或是半導體企業，其關鍵技術還有決策總部都留在台灣，所以沒有所謂掏空台灣的問題。郭雅慧強調，台灣的國力一直都在，根留台灣，「我們是讓全世界跟台灣綁得更緊，是把一座護國神山，變成一整串的護國山脈」。