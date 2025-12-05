我是廣告 請繼續往下閱讀

東南亞多國近日遭逢罕見強降雨侵襲，洪水與山體滑落災情同步擴大，造成重大人員傷亡。多地居民被迫撤離家園，當地政府緊急動員軍方與消防隊伍投入救災，但惡劣氣候使任務步履維艱。氣象單位警告，區域性暴雨短期內仍難以緩解，災情恐將進一步惡化。根據《美聯社》報導，本輪災情中印尼與泰國南部受創最深，連日豪雨引發河川暴漲，部分村落瞬間被洪流吞沒。印尼多地道路中斷、通訊不穩，造成搜救人員無法順利抵達災區，加劇失聯人口的風險。泰國南部多個府同樣面臨淹水危機，部分地區水深及腰，社區完全陷入孤立。根據兩國災害管理機關的統計，至少已超過800人在這波洪災與土石流中罹難，失蹤數字仍在變動。官員表示，由於部分偏遠地區尚未恢復聯繫，實際傷亡恐遠高於初估。地方醫療院所也因淹水與停電而無法全面運作，急需外界協助。除了人員傷亡外，基礎建設毀損程度令人憂心。大範圍橋梁坍塌、排水系統失效，導致許多城鎮陷入長時間積水。鐵路與公路中斷，使得援助物資難以進入災區，能量有限的臨時收容中心已接近飽和，民眾急需食物、飲水與衛生用品。印尼與泰國政府已宣布進入緊急狀態，並呼籲國際組織協助提供重型設備、快速組裝式庇護帳棚與醫療支援。專家指出，極端氣候事件頻率提高，未來東南亞沿海與山區都將面臨更大的洪患壓力，長期防災政策勢在必行。隨著搜救行動持續展開，相關單位呼籲外界保持警戒，避免進入風險區域，以免阻礙救援作業。各國政府並承諾將加速修復公共設施，全力協助災民重建，盼能讓受災社區儘快恢復正常生活。