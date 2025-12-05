我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小禎（左）把李進良當家人，好聚好散還能當朋友。（圖／翻攝自YouTube 禎甄要chat內）

小禎和李進良2007年結婚，2020年離婚，李進良的風花雪月數不盡，但兩人離婚後仍維持友好關係，李進良最近更登上小禎和佩甄主持的Podcast節目《禎甄要chat內》，聊到如何成為一對優秀的「離婚夫妻」，李進良說小禎很有度量，對於離婚條件沒有要求太多，小禎則坦言，剛開始的確有埋怨，但李進良對她而言終究是家人，「他好孩子就好，鬧僵了Emma（女兒）也會不開心。」小禎還沒20歲就和李進良交往，後來步入婚姻，卻沒能白頭偕老，但就算離婚他們還是維持很好的關係，李進良也跨足戲劇圈，投資温昇豪監製的戲劇《整形過後》，登上前妻的Podcast節目《禎甄要chat內》宣傳，被佩甄問到，如何離婚後還能保持友好關係？李進良說，「小禎是一個有度量的人，對離婚的條件不太有要求，要求太多，超出對方心裡所想的時候，要處理常常是兩敗俱傷，但她非常有智慧。」李進良開玩笑說，雖然離婚後風花雪月不少，但也從來沒跟小禎以外的人生過小孩，甚至還虧小禎20歲的時候喜歡32歲的他，「到現在還是喜歡32歲的，從來沒變。」讓一旁的小禎大翻白眼。小禎也坦言，因為跟李進良在一起時，他正在拚事業，很少有時間陪伴小孩，談離婚初期沒有埋怨是假的，「我們有段時間也是水火不容，但就像他講的，我們現在還在合作，其實是沒有任何金錢往來，他是家人，他好孩子就好，鬧僵或是他不好，Emma也會不開心。」現在李進良也放下腳步，花很多時間陪女兒，讓小禎看了也很感動。