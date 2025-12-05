我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙震雄遭爆高中時期曾因偷車性侵送往少年院。（圖／記者嚴俊強攝）

49歲韓國男星趙震雄在2016年以《Signal信號》爆紅，第二季終於要時隔10年於明年播出，沒想到今（5）日，趙震雄卻被爆料學生時期涉及偷車、性暴力送少年院，經紀公司Saram娛樂表示正在確認報導真偽。然而，若爆料屬實《Signal信號2》可能會面臨無法播出的命運。因此消息一出，也讓等待10年的劇迷全崩潰「《Signal信號2》基本要完蛋了…」。《Signal信號2》在第一季結束後，時隔9年，終於在今年2月開拍，並於8月正式殺青，排定明年上半年播出。沒想到播出在即，趙震雄竟遭韓媒《Dispatch》爆料在首爾讀高中時的黑歷史。報導指出，趙震雄高二時曾和同學一起偷車、無照駕駛，企圖在車內性侵，涉《特別法》中的強盜強姦罪，接受刑事判決，最後遭少年保護處分送往少年院，也因此他在高三時有一半的時間都在機構中度過。消息一出，不少人火速聯想到即將在明年播出的《Signal信號2》，由於趙震雄在劇中飾演追求正義的警察，若爆料屬實，很可能會面臨取消播出的命運，讓等待已久的劇迷們全崩潰，「看不了《Signal信號2》了」、「有案底的可以不要出來演戲嗎」、「如果是真的…我可以接受重拍他的部分或是AI換臉都好，千萬不要不出啊⋯那是許多工作人員的心血以及全球影迷9年的期待」等。據悉，趙震雄不只在學生時期有犯罪紀錄，就連走紅前出演舞台劇時，仍多次進出警局，2003年還因為在聚會中毆打劇團成員，因傷害罪被判罰金。有趣的是，趙震雄的本名為「趙元俊」，現在使用的名字「趙震雄」其實是爸爸的名字，生日也是造假，2004年他以《馬粥街殘酷史》踏入電影圈，當時就開始使用「趙震雄」作為藝名，當時在節目中表示，是為了給自己新的開始，才會選擇改名。趙震雄以《Signal信號》、《信徒》、《暗殺》等作品，打造正面形象，還曾受邀擔任武官學校的宣傳大使，沒想到試圖掩蓋的過往仍被挖出，趙震雄所屬經紀公司Saram娛樂則回應，對於報導內容，正在確認真偽，隨後將發表聲明。