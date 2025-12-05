我是廣告 請繼續往下閱讀

▲夏天倫透露林姓嫌犯和館長槍手以及前妻黃廉盈所找的律師事務所是同一家，且林嫌犯案前後的SOP和館長槍手相同。（圖／翻攝畫面）

「夜店大亨」夏天倫多次和前妻「名媛界大S」黃廉盈鬧上版面，日前才因家務事再度起爭執，怎料，上月30卻傳出夏天倫和33歲的女友在台北市松山區民生東路三段的一處停車場遭到埋伏攻擊，造成夏天倫左手臂受有嚴重切割傷。其中一名林姓嫌犯被逮後，自稱曾在夏天倫經營的夜店工作，但期間遭到酸言酸語、無故資遣，才會憤而攻擊夏天倫。今（5日）台北地檢署傳喚夏天倫出庭，庭後受訪時曝光驚人內幕。夏天倫今（5日）受訪時先感謝檢察官及松山、內湖分局，積極的偵辦案子並加強巡邏，讓住家周圍更加安全。他提到，讓他覺得最驚訝的事之一，「林姓嫌犯在犯案前的SOP跟犯案後SOP跟館長的槍手一樣。」不僅如此，更提到林嫌所找的律師事務所跟館長槍手及前妻黃廉盈的一模一樣，直呼：「讓我不安。」但他也相信，警方、檢察官及律師如此努力，就是要讓大眾知道「邪不勝正」。而被問到是否認為案件和黃廉盈有關？夏天倫則不多做回應。回顧這起事件，夏天倫上月30日和女友運動完離開後到停車場準備取車，而後卻被兩名埋伏的黑衣男子攻擊，先用辣椒水噴灑兩人眼睛後，再持刀械砍向夏天倫，導致夏天倫左手臂受有10到15公分的砍傷，血流不止。隨後嫌犯分頭逃逸，其中一名林姓嫌犯逃逸不久後到派出所自首，全案移送台北地檢署。由於夏天倫不久前才和前妻黃廉盈鬧上版面，引發揣測。對此，黃廉盈表示，「他的私人生活我不做評論，也請不要做未經查證的聯想。」