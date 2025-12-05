我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼近期爆發的中資機場監管爭議持續發酵，涉及國防、交通與國會多個層級，引發外界對國家主權及領空管理的高度關注。事件起於國防部長沙弗里．沙姆蘇丁警示，一座位於鎳加工重鎮的私人機場疑似在無政府監督下營運，使外界擔憂其可能成為印尼境內的「國中之國」。爭議焦點指向位於中蘇拉威西省莫羅瓦利工業園區（IMIP）旁的中資機場。沙姆蘇丁在11月的聯合軍演中表示，該機場在沒有任何官方機關進駐的狀態下運作，可能威脅經濟與國家安全。國會議員哈桑丁亦將其形容為「隱形機場」，質疑是否涉及違法飛航活動，要求政府全面釐清。面對質疑，印尼交通部強調該設施具備合法身分，屬於限定用於企業營運的「特別機場」。然而，該機場所有權結構複雜，其中上海鼎信投資（青山控股）握有過半營運權，使外界對中資影響力更加敏感。更引發爭議的是，今年政府曾一度將該機場列為「國際機場」，但因輿論不斷升高，當局已於11月28日火速撤銷相關許可。事件也延伸至政治圈。多名議員要求徹查，甚至質疑前總統佐科．威多多任內是否已知情卻未加以監督，並呼籲現任總統普拉博沃．蘇比延多下令全面調查。支持普拉博沃的志願者組織亦公開表達憂心，強調政府應解釋為何如此重要的基礎設施會在缺乏國家存在感的環境下營運。同時，國會也開始著手強化法律框架，近期通過《領空管理法案》，旨在補上長期以來在空域管理與外國飛行器管制上的法律漏洞。國會交通委員會更計畫召開聽證會，確認IMIP機場是否曾執行跨境航班及是否符合國家航空法規，並警告若查出未經移民、海關程序便有人員與貨物入境，將構成嚴重的主權侵害。儘管事件仍在調查與討論中，但各界普遍認為，這起爭議凸顯印尼在快速吸引外資與維護國家安全之間的張力。未來政府將如何在招商、監管與主權之間取得平衡，成為印尼社會密切關注的重大議題。