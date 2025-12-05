去美式賣場好市多（Costco）買魚，別只會拿鮭魚了！近期有會員在冷凍櫃挖掘出一款「隱藏版神魚」——藍尖尾無鬚鱈魚，一包 1.2 公斤只要 499 元，主打肉質細緻、無刺且沒腥味，被網友大讚口感神似「麥當勞麥香魚」，引發婆媽掃貨潮。不過，市面上鱈魚名稱百百種，你買對了嗎？文末更加碼營養師親授「真假鱈魚分辨術」，原來常見的「扁鱈、圓鱈」竟然都不是鱈魚！
傳說中的「麥香魚」？口感實測曝光：細緻軟嫩無腥味
網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」公開社團發文表示，在中和店看到「藍尖尾無鬚鱈魚」，「查了一下，說是麥當勞麥香魚用的魚，回家馬上煎一塊來吃」，大推魚肉比比目魚吃起來扎實，口感偏細緻、軟嫩，而且沒有腥味。
菜市場一斤480！好市多這包被掃光
貼文引起討論，會員紛紛留言回應「昨天去市場有買鱈魚，老闆說ㄧ斤480元」、「前幾天去新莊店要去買第二次，但找不到，店員說賣完了… 好吃又不貴的鱈魚，推～」、「我昨天用氣炸的，超乾、不好吃，原來是方法錯了」、「好吃，沒刺，滿滿蛋白質」。
這款鱈魚吃起來的口感和麥當勞麥香魚一樣嗎？原PO回覆說：「覺得比麥當勞的稍微硬一點，因為麥當勞的比較薄，且是用炸的，口感有點差異。」
麥香魚身世揭密！官方認證「100%真鱈」
麥當勞麥香魚用哪款鱈魚？麥當勞曾在官網公開解答「麥香魚」身世之謎，強調麥香魚的魚排，是貨真價實的「真鱈魚」！ 主要採用產自阿拉斯加鄰近海域的100%真鱈魚，屬於符合政府規範「鱈形目」的魚種。
雖然麥當勞在文中沒有揭露鱈魚魚種，但外媒《Daily Meal》曾點出，麥香魚魚排是來自阿拉斯加和白令海（Bering Sea）水域，野生的「阿拉斯加狹鱈」（Alaska Pollock）。和好市多「藍尖尾無鬚鱈魚」是不同品種的鱈魚。
「鱈魚、圓鱈、扁鱈」怎麼分？
好食課營養師李宜樺曾在臉書說明指出，根據食藥署規定，只有鱈形目才可標示為鱈魚，市場上最常看到的多半是「扁鱈」，也就是大比目魚，又常被稱為冰島鱈魚，屬於鰈形目。
1. 真鱈（真正的鱈魚）
- 品種歸屬：屬於「鱈形目」，依食藥署規定，只有鱈形目才能標示為「鱈魚」。常見種類包含大西洋鱈魚、太平洋鱈魚、格陵蘭鱈魚、阿拉斯加鱈。
- 價格與產量：因濫捕與環境問題，產量稀少且價格昂貴。雖然阿拉斯加鱈供應較穩、價格略低，但整體真鱈價格仍比大比目魚（扁鱈）或其他混充魚種高出許多倍。
- 營養價值：熱量最低（每100克僅84大卡），但Omega-3（DHA+EPA）含量不高，僅約296毫克。
- 品種歸屬：屬於「鰈形目」，實為「大比目魚」，又稱冰島鱈魚，不可單獨標示為鱈魚。
- 外觀特徵：魚身較扁，通常以「斜刀」方式切片販售，切面形狀狹長。
- 口感與價格：肉質綿軟鬆散，價格適中，是市場上最常見的種類。
- 營養價值：熱量居中（每100克201大卡），Omega-3含量不錯，約1428毫克。
- 品種歸屬：屬於「鱸形目」，實為「智利海鱸」，不可單獨標示為鱈魚。
- 外觀特徵：通常以「圓形輪切」方式販售，切片形狀近似真鱈。
- 口感與價格：肉質色澤雪白細緻，價格比扁鱈更高。
- 營養價值：熱量最高（每100克282大卡），Omega-3含量最豐富，高達2033毫克。
- 真實身分：實為「蛇鯖」，價格非常便宜。
- 食用風險：油脂中含有人體無法消化吸收的「臘脂」，部分人食用後會出現腹瀉不止、油便等症狀。
- 辨別方式：
- 顏色：魚肉偏黃白色（真鱈為全白）。
- 魚皮：灰色且有白色突起紋路。
- 顏色：魚肉偏黃白色（真鱈為全白）。