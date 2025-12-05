我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2025年度「經典洲際泰迪熊」，首波亮相的「白金星願熊」以白色雪球與聖誕帽打造純淨暖心的節慶氛圍。(高雄洲際酒店提供)

▲Cozzi KITCHÉN餐廳「童話聖誕晚宴」，主廚以童話為主題設計菜色，包含糖果屋造型的甜點櫃等。(和逸飯店·台南西門館提供)

▲業者規劃「聖誕驚喜來敲門」、「DIY驚喜聖誕 WOW」手作聖誕襪等應景活動。(和逸飯店·台南西門館提供)

隨著聖誕節腳步臨近，飯店業者打造應景的夢幻裝置增添節慶氛圍，聖誕點燈儀式與體驗活動也接連登場。高雄洲際酒店於12月5日晚上六點舉辦年度聖誕點燈活動「白金星願．光影盛典」，結合酒店經典象徵「雪球」，搭配旋轉木馬裝置與聖誕限定版洲際泰迪熊，並由館內多家餐廳聯手推出聖誕饗宴與互動任務。和逸飯店·台南西門館以「童話聖誕村」為主題迎接12月，大廳有卡通明星聖誕樹，餐廳則打造歐式小鎮的冬季佈景，一走進飯店就充滿聖誕氣息，同步推出一系列聖誕及跨年活動。高雄洲際酒店將於12月5日晚上六點舉辦聖誕點燈活動「白金星願．光影盛典」，現場也將免費提供Delicatesse烘焙坊特製熱紅酒、熱可可及冬季限定西點「潘那朵尼」，搭配大提琴現場演奏與合唱團演唱聖歌，同時也將安排聖誕角色與現場小朋友互動。呼應酒店今年以「雪球」打造的冬季主題，酒店同步推出冬季限定系列「經典洲際泰迪熊」，首波亮相的「白金星願熊」以白色雪球與聖誕帽元素作為主要設計語彙，呈現純淨、溫暖且充滿想像的節慶氛圍。即日起至12月30日高雄洲際酒店推出聖誕月限定活動「品味聖誕・臻饗食刻」，凡於活動期間至館內指定餐廳（SEEDS大地、湛露、HAWKER好客及WA-RA）用餐並完成聖誕任務，即可換取節慶限定的甜蜜驚喜小禮乙份。12月24日、25日限定兩日邀請旅客以美食迎接節慶氣氛，「SEEDS大地義式餐廳」推出聖誕限定自助饗宴，「WA-RA日式餐廳」則融合東西文化，呈獻「東洋聖誕．雙人饗宴」。和逸飯店·台南西門館變身童話聖誕村，12月19日至12月24日推出入住旅客限定「聖誕驚喜來敲門」活動，活動期間，聖誕老人將於當晚驚喜現身房門口並親送禮物，旅客也能報名「DIY驚喜聖誕WOW」親手製作專屬聖誕襪，將完成品掛在房門口，隔天還能收到神秘小禮物。Cozzi KITCHÉN餐廳將於12月20日晚間六點舉辦「童話聖誕晚宴」，餐點除了供應經典料理「烤火雞」、「爐烤牛肉」外，主廚以童話為主題設計菜色，包含糖果屋造型的甜點櫃，聖誕松果、拐杖糖、聖誕樹等主題甜點，更巧妙以食物顏色和造型呈現童話故事的經典角色，像是珍珠美人魚焗扇貝、灰姑娘南瓜沙拉、白雪公主蜜蘋果雞胸肉等，晚宴中更安排互動遊戲、抽禮物與搭乘聖誕列車闖關等環節，即日起預訂加碼免費暢玩奇趣操場。迎接跨年熱鬧氛圍，和逸飯店·台南西門館推出「嗨High 2026」住房專案，有兩天一夜 、三天兩夜的選擇。12 月31日入住可免費參加「逸~哈~牛仔馬上跨年趣」活動，包含聖誕熄燈儀式、親子闖關遊戲與宵夜酒水暢飲，壓軸抽獎將送出萬元住宿券。AMAZZING CLUB會員預訂可享延遲退房兩小時的禮遇。專案於12月23日截止預訂。