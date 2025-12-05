我是廣告 請繼續往下閱讀

中國知名社群app「小紅書」，4日起遭台灣刑事局根據《詐欺犯罪危害防制條例》，啟動為期1年的封鎖措施，引發議論。事實上，小紅書詐騙近年來也被中國官方注意，多起案例被中媒關注，甚至被形容為「騙子集散地」。行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元4日表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，造成國人財損高達2億4,768萬餘元，為保障台灣用戶個資安全，行政院、內政部和警政單位關注一段時間，今年10月14日透過海基會發文函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，接受中華民國法律管轄，並限期20天內回覆，但業者迄今均無任何訊息。內政部則強調，凡在我國境內提供服務之網路社交平台或APP，均須接受本地法律管轄，如包括 Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok 等主要國際平台，均已依我國規範設置法律代表人並恪遵法律義務，展現與政府共同打擊詐欺的不變立場；故其餘在台營運的平台亦有責任主動配合，不能自外於我國法制之外。事實上，小紅書在中國也頻被爆詐騙爭議，鄭州報業集團新媒體平台「正觀新聞」今年5月曾提起一案例，經過小紅書平台收費認證過的公司，都會出現電信詐騙，甚至讓銀行卡也被凍結，一名中國南京男子冒先生在小紅書瀏覽過學術論文相關的話題，因大數據演算法推播，他收到了小紅書推送的一則商家訊息，一個名為「惠良期刊發表諮詢」的帳戶，顯示可以提供學術論文的諮詢服務。點進首頁後，他發現商家擁有2600多個點讚和評論，關注了600個用戶，也有600個粉絲，冒先生認為其並不是「三無」帳號，且是小紅書認證過的企業專業號、擁有藍V標識，應當具有一定的可信度。他一共繳了人民幣7500元（約新台幣3萬3000元）後，沒有等到所需的服務，卻在半個月後接到警方電話，才發現自己被騙，這些錢都匯入涉外網路電信詐騙的收錢黑戶頭。北京廣播電視台新媒體「北京時間」旗下時間財經去年10月也曾提及一例，一家名為「E-compass環球出行」的小紅書電商大量銷售境外旅遊套餐，但在用戶出發前夕卻突然失聯。根據統計，受影響的用戶超過100人，金額超過170萬元人民幣。報導提到，「E-compass環球出行」透過精美的圖片和誘人的價格，吸引了許多旅遊愛好者。主要銷售東南亞、歐洲等熱門目的地的旅遊套餐，聲稱提供「超低價」的機票和飯店，以及「小眾且道地」的行程。中媒更直指部分觀點認為，小紅書平台目前已淪為騙子集散地，是滋生騙子的溫床。