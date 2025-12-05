我是廣告 請繼續往下閱讀

香港大埔宏福苑五級大火，造成嚴重傷亡，有失蹤民眾至今還未能尋獲，並有部分遺體難以辨認，許多災民事後都指控，事發時大樓裡的火警鐘根本沒有響，影響逃生。近日有香港網友在網路上發文，介紹自己在深圳看到的「火警銅鑼」，不少人看了之後紛紛留言，說：「比起警鐘不響，真的寧願用手敲」。根據《星島日報》報導，該名網友在社交平台Threads上發文，附了一張拍攝於深圳福田的照片，強烈建議每一個屋苑，在每一座大樓的顯眼位置，都應適量擺放，反正成本也不貴。只見照片中，一枚閃亮的銅鑼掛於街頭，一旁還貼了告示，提醒民眾只有緊急情況應該使用，不可隨意拿來玩耍。該貼文發出後，不少人都在留言區回應，認為生死關頭，最原始的工具反而最可靠，銅鑼這種東西，在現代消防警鐘失效時，可以作為一個「不需要用電的替代品」。有人也建議，可將銅鑼放置在管理處，既能讓「市民用到，保安員管到」，也能防止被頑皮的小孩拿去玩耍。不過凡事沒有完美的方案，對於擺設銅鑼，亦有人提醒，高層住戶可能聽不到敲鑼聲，或是被人拿去惡作劇，最終導致「狼來了」效應；還有人質疑：「明明就有警鐘，警鐘正常運作就行了，何必倒退幾百年打鑼打鼓」。