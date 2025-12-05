日本職棒埼玉西武獅於今（5）日宣布，已與北海道日本火腿鬥士隊內野手石井一成達成簽約協議。連三年戰績處在B段班，因此極需強化打擊戰力的西武獅，在FA談判解禁的首日便對各強打展開猛烈攻勢，最終成功將這位攻守俱佳的石井一成納入麾下。儘管石井原屬球隊日本火腿也曾提出複數年合約力求挽留，但根據《Sponichi Annex》報導，西武獅給出一份3年4億日圓（約合新台幣8091萬元）的大約，最終打動了石井一成。
西武開出3年大約 盼石井攻守兩端都有貢獻
石井一成擁有豐富的經驗，職業生涯已累積743場出賽。他具備連火腿總教練新庄剛志都認可的打擊力量，對日本火腿連兩年獲得第二名的成績有著巨大的貢獻。守備端，石井能勝任二、三壘和游擊，且在一到九棒的所有打序都中擔任過先發。
根據《Sponichi Annex》報導，石井一成加盟西武獅將身披背號「4」的戰袍，而球團也給出一份總額推估包含激勵獎金在內，可達3年4億日圓規模的合約。由於石井一成年薪（本季 4000萬日圓）被認定為C級球員，因此西武獅無需支付任何補償金。
西武球團本部長廣池浩司在成功簽下石井後，難掩喜悅地表示：「他是一位能夠為球隊帶來巨大貢獻的選手。內野手的競爭也將因此更加激烈，有助於提升整體戰力。」
他進一步說道：「他今年的數據創下生涯新高，打擊指標表現出色，二壘守備數據也非常優秀。我們很早就開始關注他，認為他的加入能讓內野競爭更白熱化，進而提升球隊實力。我們期待他能在攻守兩面都有活躍表現，為球隊做出貢獻。」
網羅林安可、桑原將志 西武獅劍指超豪華陣容成形
為了實現自2019年以來的首次太平洋聯盟優勝，西武獅在這個休賽季展現了強烈的補強企圖心。除了成功簽下石井一成，他們還從中華職棒網羅進統一獅主砲林安可， 11月25日也宣布簽下從橫濱DeNA取得FA資格的桑原將志。西武獅在積極的補強行動下，目標一定是鎖定來年的冠軍寶座。
消息來源： 《Sponichi Annex》
