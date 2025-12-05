我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹雅雯在社群發出限動證實，新加坡女粉因違反保護令遭羈押，關至大寮監獄。（圖／翻攝曹雅雯IG）

金曲歌后曹雅雯，過去曾遭到一名來自新加坡的劉姓女瘋狂粉絲騷擾、跟蹤，後來曹雅雯忍無可忍提告勝訴，對方遭判6個月，得易科罰金後驅逐出境，怎料，劉女竟多次違反保護令，再度於12月3日被查證違規，法院隨即裁定羈押送進大寮監獄，稍早曹雅雯稍早在社群限動證實了。今天曹雅雯在社群發出限動表示：「劉女因12月3日再度違反保護令條款，目前得知最新進度是已羈押大寮監獄。」曹雅雯還說：「各位親朋好友歌迷們放心，短期間不會再有未知號碼跟假冒帳號騷擾了，我們靜待後續佳音」。據了解，劉姓女粉絲飛到台灣追星，屢屢出現在曹雅雯活動現場，甚至發生拉扯衝突，還曾傳訊息威脅「願曹雅雯被車撞死」，加上曹雅雯親友也受害，曹雅雯對劉女提告；今年6月曹雅雯透露，劉女涉及跟騷、毀損、強制、妨害自由、恐嚇等罪，被判刑6個月，得易科罰金後驅逐出境。8月26日，曹雅雯又遇上剛好外出的劉女，對方不只出手強搶曹雅雯的行李箱，甚至見到工作人員錄影，還想奪走手機，過程中更是不斷辯稱「只是想要談談」，最終劉女違反保護令遭警方帶走，檢方認為劉女涉犯強制、違反保護令，從重依違反保護令罪起訴，如今，劉女再度於12月3日被查證違規，法院隨即裁定羈押，將她送進大寮監獄。