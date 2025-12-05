我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）開打已進入倒數100天，為了讓中華隊能與世界列強抗衡，後勤支援全面升級。運動部政務次長黃啟煌4日在立法院備詢時拋出重磅消息，證實國家訓練中心已引進一台由台灣自主研發的「高階發球機」。這台被視為祕密武器的設備，具備模擬各國頂尖投手球路的能力，就連洛杉磯道奇巨星大谷翔平的刁鑽球路也能精準還原，預計下週就能完成第一階段建置，正式投入備戰行列。面對民進黨立委林宜瑾質詢關於經典賽的情蒐與訓練資源，黃啟煌透露，運動部此波特別編列了1600萬元預算，全力支援中華隊的軟硬體升級。其中最受矚目的焦點，莫過於這台能「複製」投手的發球機。外界好奇這台機器是否真能還原大谷翔平、山本由伸等投手的球威？黃啟煌解釋，雖然目前機器還沒有投手的虛擬影像，但只要掌握對手的投球數據，這台機器就能透過參數設定，投出與該名投手完全相同的角度、軌跡與速度，這將讓中華隊打者在國內就能體驗面對頂級強投的臨場感。為了確保設備符合實戰需求，中華職棒會長蔡其昌與中華隊總教練曾豪駒早在今年8月就已前往國訓中心進行實地場勘。除了發球機外，國訓中心棒球場還配備了可調整投手丘角度的牛棚，以及多機位攝影分析系統，旨在協助教練團更細緻地拆解對手動作與球路特性。黃啟煌更進一步畫出未來藍圖，指出這套系統預計在明年下半年進行第二階段升級，屆時將整合投手影像與發球機。換言之，未來打者站上打擊區時，將能看著對手的投球動作影像進行揮擊，達成真正意義上的「情境式訓練」，這對提升中華隊打擊適應力將是一大福音。