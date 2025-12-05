我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張藝興（左2）跳〈初雪〉，和其他成員用了不同力道跳舞，獨自顯眼遭到粉絲嘲諷。（圖／EXO TikTok）

每年冬季必聽K-pop神曲一定是男團EXO的〈初雪〉，昨日首爾降下了本年度的初雪，再次掀起許多偶像翻跳潮，就連EXO也跟上每年例行公事，大家一起跳起了〈初雪〉，近日回歸團體掀起爭議的中國成員張藝興不外乎也現身影片中，他用了不同於其他成員的超大力道跳舞，讓粉絲忍不住嘲諷：「像路人被抽上台想要好好表演。」昨（4）日，EXO官方社群上傳了現有6名成員（Suho、燦烈、D.O.、KAI、世勳、張藝興）一起跳〈初雪〉的影片，曝光的影片中，張藝興站在正中間，獨自一人用超大力道跳著浪漫的舞蹈，其他成員都是用輕鬆的一起跳著舞，看起來就像兩個世界一般。影片曝光後，許多粉絲紛紛給予差評，「張藝興也跳太難看」、「要跳就給我好好跳，那什麼舞感我看不懂」、「他很努力想待在裡面，但融入不了」、「這個沒有balance」、「就他一個動作這麼誇張，難看死了」、「他像是難得被偶像抽上台的隨機觀眾，機會難得所以努力表現自己的樣子。」張藝興不受EXO粉絲歡迎是有原因的，他在EXO爆紅後就用個人名義在長期在中國發展，長達近十年的時間，沒有參與過EXO的任何活動，不過他卻出現在EXO全員退伍後的首次回歸中，反而人氣人員CBX（Xiumin、伯賢、Chen）卻不參與本次回歸，讓許多粉絲相當生氣，直呼「不該回來了人反而回來了」，甚至在社群中掀起一股「反正都是張藝興的錯」熱潮，將世上所有不合理的事情都推托在他身上，掀起許多討論。EXO成員今年全數服完兵役退伍，日前釋出回歸新消息，官方證實團體將以6人（Suho、燦烈、D.O.、KAI、世勳、張藝興）編制於2026年第一季展開新專輯計畫。然而張藝興多年來都沒有參加團體活動，回到中國以唱跳歌手身分單飛發展，此次卻再度以EXO成員身分回歸，參與新專輯製作與見面會安排，讓不少歌迷相當傻眼，認為CBX（Xiumin、伯賢、Chen）不回來，反而張藝興回來了，看不懂公司究竟想做什麼。