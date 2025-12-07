我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日劇《麻辣教師GTO》由同名漫畫改編，當年找來反町隆史、松嶋菜菜子主演，俊男美女的組合驚艷不少劇迷。（圖／轉攝自amazon）

有許多明星夫妻結婚後，女方都選擇將重心回歸家庭，但日本這對天王天后夫妻，反町隆史、松嶋菜菜子卻是相反。反町隆史當初以《麻辣教師GTO》爆紅，也因為該劇結識了松嶋菜菜子，結婚後他的作品不及妻子，但卻鼓勵妻子繼續拍戲，他則擔任起家庭煮夫的角色，送完女兒上學後到市場買菜，接著出門釣魚等女兒放學，松嶋菜菜子也非常感謝他的體貼，成就了自己。反町隆史和松嶋菜菜子結婚24年，育有2女，他們是因合作《麻辣教師GTO》相識相戀，在結婚之前反町隆史的演藝事業如日中天，演過包括《海灘男孩》、《處女之路》，還與劉德華共同主演《全職殺手》等等，和竹野內豐、木村拓哉的名氣不相上下。松嶋菜菜子更不用說，模特兒出身的她轉戰電視圈之後，馬上就獲得主演晨間劇的機會，參演了電影《七夜怪談》票房超過10億日圓，更獲得日本電影金像獎最佳女主角提名，參演的日劇還有《魔女的條件》、《冰的世界》、《大和拜金女》、《利家與松》、《美女或野獸》、《急診室女醫生2》、《家政婦女王》等等，在演藝圈的地位不可撼動。松嶋菜菜子在結婚生女之後，工作量並沒有因此減少，反觀反町隆史逐漸淡出，松嶋菜菜子曾在訪問中提到，關於事業與家庭的平衡，最感謝的就是先生，「如果沒有他的幫忙，我做不到。」自從婚後，反町隆史大部分時間都在照顧女兒，送女兒上學，再到市場買菜，忙完家務後會去釣魚，接著等女兒放學再一起回家，松嶋菜菜子說，是因為先生的鼓勵，她才有辦法一直演戲，雖然先生和她一樣對演戲很執著，但很幸運能遇到體貼的另一半。