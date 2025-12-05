我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委賴瑞隆宣布投入2026高雄市長初選，本想藉著在社群平台發布的暖心影片拉抬支持度，畫面中他感謝鄉親一路相挺，也分享身為勞工家庭子弟的成長記憶，以及與父子喝沙士的溫情時刻。然而，影片上架不到一日，竟爆出賴瑞隆8歲兒子在校霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者，風波瞬間炸開，讓他的社群瞬間被洗版，更有人直言「感覺出局了」。賴瑞隆在影片中回顧10年市政歷練，2015年完成初選、2016年首次當選立委、2020年連任拿下13萬50502票，去年再度連任也獲得12萬1064票。他強調，自己會持續勤跑基層，「多握一雙手、多一次和鄉親溝通，就能獲得正面回應」。貼文發布後，立刻吸引大批網友留言打氣，留言區充滿了「加油」、「支持」的肯定聲浪。然而，賴瑞隆兒子的霸凌爭議一爆，迅速被批判洗版，不少網友怒喊「兒子持續霸凌，你這家長也好不到哪裡去」、「霸凌是很恐怖的一件事情，候選人，你了解嗎？」、「因為霸凌事件，感覺出局了」、「請退選好嗎！當選還得了！小孩怎麼教的？當選不就無法無天？請退選教育好你的小孩！才小二就可以這麼囂張？代表家庭教育有很大的問題！Shame」。面對批判，賴瑞隆今（5）日緊急召開記者會，公開向遭波及的孩童、家長及校方致歉，承諾將投入更多時間參與孩子教養。他對外強調，目前首要任務是協助孩子們獲得更妥善的引導與學習環境。至於是否退出高雄市長初選，賴瑞隆並未正面回答，只表示當前重點不在選舉，而在孩子的未來。