我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒味全龍當家王牌徐若熙正式旅日，與福岡軟銀鷹簽下3年總額15億日圓（約新台幣3億元）的驚人合約，這股「徐若熙熱潮」也燒到韓國，當地媒體《SPOTV News》發布專文感嘆，韓國棒球正面臨被台灣超越的危機，更直言：「我們找得到像徐若熙這樣的投手嗎？」針對徐若熙引發的搶人大戰，《SPOTV News》以「韓國棒球陷入危機，如今連台灣都比不上嗎？」為題進行深度報導。文中指出，其實早在2023年，韓職球探就已經密切鎖定徐若熙，當時雖然評估他旅外的可能性不大，但球探們一致公認，以徐若熙的實力，即便來到水準較高的韓國職棒（KBO），絕對也能佔據先發輪值的一席之地。如今看到日職球團願意開出如此高規格的價碼，韓媒認為這象徵著台灣棒球的實力正在以驚人的速度進化。為何徐若熙能讓美日韓三國球探趨之若鶩？報導進一步分析，雖然徐若熙的身高不到180公分，在現代棒球對於先發投手的體格要求中較為吃虧，但他憑藉著極佳的球質彌補了身材劣勢。分析指出，徐若熙不僅球速快，更擅長利用高角度速球壓迫打者，且控球展現出超齡的穩定性。在變化球方面，他擁有一顆位移犀利的卡特球以及決勝級的變速球，若再搭配曲球擾亂打者節奏，多樣化的配球組合讓他極具威脅性。這也是為什麼向來精打細算的軟銀鷹，會評估他具備在日職生存、甚至擔任主力先發的潛力，進而願意砸下重金投資。《SPOTV News》在文末更流露出強烈的危機感，指出25歲的徐若熙只是台灣棒球人才庫轉型的縮影。報導提到，台灣近年來有許多年輕好手在高中畢業後直接旅美，這批20歲出頭的選手有的已登上大聯盟，有的則在3A蓄勢待發。若未來國際賽這批旅美軍團與徐若熙合體，將成為韓國隊在短期賽事中的惡夢。反觀韓國自身，報導直言年輕投手養成似乎陷入停滯。除了受傷的安佑鎮之外，目前韓職檯面上雖然有文東珠、元兌仁、郭彬等不錯的投手，但韓媒坦言，無法保證這些人會優於徐若熙，更難以找到像他這樣同時被美、日職棒高度覬覦的頂尖素材，顯示韓國在亞洲棒球強權的競爭中，已逐漸感受到被台灣追趕、甚至超越的沈重壓力。