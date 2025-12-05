我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委陳玉珍提案《立法院組織法》修正草案、《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案，因明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，遭質疑恐讓立委貪汙助理費除罪。立法院院會今（5）日將兩案付委審查。國民黨團書記長羅智強上午受訪低調說，「聽取社會各界意見」。不過總召傅崐萁卻說，助理費的修正案是一個進步的法案，他們能夠領多少薪水，絕對不會打折。傅崐萁說，包括美國在內的主要國家，助理費就是一種實質的補貼，立法院修法後可以真正讓助理得到保障，薪資是6萬元就是領6萬元，不用再退回5千、1萬回來」，藉此保護助理，不用成為所謂民意代表的共犯，薪資還要捐出給辦公室，還是做其他的使用。」傅崐萁重申，助理費的修正案不只是要迎頭趕上所有先進國家，也能讓助理很紮實、很真地「報多少薪資就是領到多少錢」，中華民國的國會不應該像三、四十年前的落後國家國會，應好好保護這些優質的助理，讓他們確確實實領到應有的報酬。他總結：「中華民國立法早就應該趕上世界時代的潮流，而不是再由這些扭曲的訊息、網軍、綠嘴不斷的攻擊。」