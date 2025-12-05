我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市衛生局日前查驗全聯販售「台灣鯛魚排」時，檢出禁藥；但後續發現是內部人員的電腦設定遭到更改，導致數值錯誤。食藥署回應，昨日收到高雄市衛生局通知後，因為事件較為特殊，所以罕見主動派員前往訪視。針對高雄市衛生局的烏龍「台灣鯛魚排」事件，衛生局出面致歉，也表示第一時間已通報食藥署。食藥署品質監督管理組組長遲蘭慧今（5）日接受媒體聯訪時表示，昨日收到衛生局通知，今日也請署內同仁前往高雄衛生局，同仁包括實驗室管理同仁、檢驗技術專精人員等，也因為已經了解事件發生原因，整體會對於其實驗室品質系統管理、相關紀錄進行後續了解。至於懲處，遲蘭慧說，這部分回歸高雄衛生局處理，主要會進一步釐清衛生局究竟是系統性問題或是單純個案，會以水平延伸展開調查。她說，目前了解是，衛生局對於動物用藥的抽檢項目會先暫停進行。遲蘭慧強調，主要是派員前往訪視，看有沒有什麼可以再提醒衛生局留意，像是SOP要如何落實等。只是，此次事件的發生，遲蘭慧也表示，確實較為少見，也因為情況特殊，屬於首度主動派員前往訪視。不過，實驗室的檢驗需要進行認證後才可做某些項目檢驗，遲蘭慧提到，認證實驗室的週期是3年，到了期限就要申請，而中間也都至少會有一次的訪視，有任何變更項目都會前往訪視。整起事件源自全聯「台灣鯛魚排」遭高雄市衛生局檢出含禁藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，業者第一時間下架回收，經調查確認是高雄市衛生局的人為疏失，高雄市衛生局長黃志中也在4日親上火線，召開記者會致歉。