據外媒《Deadline》報導，美國好萊塢日裔男星田川洋行（Cary-Hiroyuki Tagawa）5日傳出因中風併發症離世，享壽75歲。在官方IG、臉書等都已經證實死訊。田川洋行一生演過超過150部電影，曾演出《末代皇帝》、《007：殺人執照》、《藝伎回憶錄》，是好萊塢影壇的反派專門戶。衛福部統計，「中風」一直都是國人十大死因之一，有三高、中風家族史務必要留意「臉歪、手軟、大舌頭」等中風前兆。
衛福部指出，腦中風是造成全球人口死亡與失能的主要原因，世界衛生組織統計2012年全球人口有30%死於心臟血管疾病，其中有670萬人死於中風。依據衛生福利部113年國人十大死因統計顯示，腦血管疾病為國人10大死因的第4位。中風經常造成失能的後遺症，是我國成人殘障的主因之一，後續頻繁的就醫也造成照顧者及家庭經濟沈重的負擔，嚴重影響生活品質。
中風三種主要成因：
俗稱的中風，指的就是突發性的腦血管疾病。因為腦血管阻塞或腦血管破裂而造成突然的大腦局部或全部的功能失調，腦部組織受到壓迫或得不到足夠的血液灌流，而導致機能受損或壞死。
腦血栓：負責供應腦部血流的血管本身產生病變，血管發生狹窄或阻塞，特別容易發生在頸動脈及其分支的血管，造成腦部特定區域血液灌流不足。
腦栓塞：從心臟或頸動脈腔壁上掉落下來的血栓，或者是動脈粥狀硬化剝落的碎片，這些流動的碎片卡住並塞住了腦部血管，導致該區域血液灌流不足。
腦出血：血管結構受損，腦部的血管破裂，血液直接溢出，造成腦部組織受損。
中風臨床症狀
通常中風是突然發生的，其症狀進行快速，輕者可以使人半身不遂或言語失常，嚴重的可能當場死亡。身體受到腦中風所影響的部位大多為相對於腦部的另一側。多數症狀為臉部或一側肢體突然感到無力或麻木、突然出現不明原因的頭痛、頸部僵硬、突然視力模糊、多重影像或是一邊視野看不到、無法言語或不能理解他人所說的話、平衡困難或頭昏眼花。
急性中風搶救黃金3小時「FAST」
民眾之中風類型以缺血性中風為最多，急性缺血性中風患者若能於發生後3小時內給予血栓溶解劑靜脈注射治療，將可有效減少中風導致之殘障等後遺症。腦中風病發後的6個月是復健的黃金時期，運動能力恢復最快，掌握黃金復健期，積極配合醫療專業人員的復健治療計畫，能降低身體殘障程度，
F→FACE臉歪：請患者微笑或是觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱。
A→ARM手軟：請患者將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力而垂下來。
S→SPEECH大舌頭：請患者讀一句話、觀察是否清晰且完整
T→TIME記下時間、快打電話：當上面三種症狀出現其中一種時，要明確記下發作時間，立刻送醫，爭取治療的時間。
資料來源：IG、臉書、衛福部
