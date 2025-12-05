我是廣告 請繼續往下閱讀

全球銅價近日再度奔高，國際銅價4日觸及每噸11581.50美元，再度創下歷史新高。根據彭博報導，花旗分析師在最新報告中指出，在「基本情境」下，第二季銅的平均價格有望升至13000美元。花旗分析師表示，銅價持續攀升，主因之一為美國積極囤貨，造成其他地區的供應明顯收縮美國若進一步祭出進口關稅，市場認為，將吸引更多銅流向美國市場。分析師示警，銅市最快在明年就會陷入結構性短缺，而隨著需求強勁、供應受限，未來十年缺口恐會持續擴大。為應對可能惡化的供應環境，知情人士透露，大宗交易商Mercuria已向倫敦金屬交易所大量提貨，單筆訂單價值約5億美元，是十多年來規模最大的銅庫存註銷案。花旗分析師認為，基本面與宏觀條件正在同步改善，銅價在2026年前仍具強勁動能。不過，麥格理分析師指出，銅價雖可能持續「震盪走高」，但每噸超過11000美元的價格恐難長期站穩，原因是全球銅庫存已累積至65.6萬噸，創2018年以來新高。高盛也認為，銅市真正的短缺最早要到2029年才會浮現。