我是廣告 請繼續往下閱讀

縱橫北部夜店的「夜店大亨」夏天倫，日前和前妻黃廉盈因家務事再度杠上。上月底夏天倫和女友至台北市松山區打高爾夫球，結束後前往停車場取車，沒想到卻被埋伏的兩名黑衣男子持辣椒水及刀械攻擊，導致夏天倫左手臂受傷。警方調查發現，兩名嫌犯從內湖區便一路尾隨夏天倫，於犯案後分頭逃逸，其中一名嫌犯更直接逃到柬埔寨，更爆出黑幫「美鷹會」涉入此案。據了解，兩名嫌犯在犯案後分頭逃離，其中一名林姓嫌犯騎機車一路狂逃，而後自行到民有派出所自首。他供稱，自己曾經在夏天倫經營的夜店（OMNI）工作，但工作期間遭到酸言酸語且無故被資遣，想給夏天倫教訓才會犯案。至於另外ㄧ名共犯則被爆出案發後已一路逃到桃園機場，並於1日搭機潛逃至柬埔寨。警方調查發現，這起事件疑似有「美鷹會」介入，是否有幕後指使者以及真正犯案動機，還有待進一步調查釐清。台北地檢署今（5日）傳喚夏天倫出庭，夏天倫表示，林姓嫌犯在犯案前和犯案後的SOP跟槍擊館長的槍手相似，更發現林姓嫌犯所找的律師事務所和館長槍手以及前妻黃廉盈的相同，直言：「讓我不安！」但對於是否認為案件和黃廉盈有關？夏天倫則不多做回應。而黃廉盈曾在事件爆發後以黑底白字於限時動態寫下：「他的私人生活我不做評論，也請不要做未經查證的聯想。」