《NOWNEWS今日新聞》記者正在澈查該名男主播資訊及受害者說法，直至截稿前，華視上尚未給予回覆，弱有最新一步消息，將會為讀者持續追蹤報導。

▲華視男主播長期於職場對女同事性騷擾，如今被懲處大過一支。（圖／翻攝自Google）

男主播性騷始末！女員工求助身心科、陷陰影

今年9月20日，華視資深男主播爆出性騷公司女同事醜聞，該名受害人經歷5年身心煎熬，最後受不了訴諸勞工局，整起事件因此曝光，而今（5）日稍早案情有了進展，華視發出人事命令，針對該名男主播處分大過一支，且事件爆發至今，全面暫停工作、進行一連串調查，引發社會譁然。《NOWNEWS今日新聞》為此在求證華視說法，直至截稿前尚未回應。據《聯合報》指出，1名華視男主播長期於職場對女同事性騷擾，不僅頻頻傳訊，還會藉機肢體接觸，使女方深陷恐懼與陰影之中。今稍早，華視貼出人事公告，宣布該名男主播「個人言行不當，依獎金核發暨員工獎懲管理辦法第十三條第七款規定予以懲處，記大過乙支」，引發外界關注。回顧事件始末，該名男主播和受害女員工不同部門，可私下是同一個高爾夫球俱樂部，認識後男方會對其外型加以稱讚，還會傳訊「妳裙子有點長」、「想念妳」等等，甚至口出狂言：「想幫妳按摩」，對此該名女員工，頻頻把老公小孩掛嘴邊，藉此提醒對方言詞不合宜，該名男主播絲毫不避諱已有家室，行徑相當誇張。長期下來，該名女員工深受其擾，向華視前主管求救但不了了之，私下求助身心科超過1年，今年6月男主播以要教同行的人字怎寫為由，在她的背上以手寫字，另一次還碰觸自己大腿，她忍無可忍找上工會，而遭受指控的男主播被問及此事，坦言「她主觀感覺不好，我該跟她道歉，也接受公司調查，我很抱歉，也想彌補。」