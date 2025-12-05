今年9月20日，華視資深男主播爆出性騷公司女同事醜聞，該名受害人經歷5年身心煎熬，最後受不了訴諸勞工局，整起事件因此曝光，而今（5）日稍早案情有了進展，華視發出人事命令，針對該名男主播處分大過一支，且事件爆發至今，全面暫停工作、進行一連串調查，引發社會譁然。《NOWNEWS今日新聞》為此在求證華視說法，直至截稿前尚未回應。
據《聯合報》指出，1名華視男主播長期於職場對女同事性騷擾，不僅頻頻傳訊，還會藉機肢體接觸，使女方深陷恐懼與陰影之中。今稍早，華視貼出人事公告，宣布該名男主播「個人言行不當，依獎金核發暨員工獎懲管理辦法第十三條第七款規定予以懲處，記大過乙支」，引發外界關注。
《NOWNEWS今日新聞》記者正在澈查該名男主播資訊及受害者說法，直至截稿前，華視上尚未給予回覆，弱有最新一步消息，將會為讀者持續追蹤報導。
男主播性騷始末！女員工求助身心科、陷陰影
回顧事件始末，該名男主播和受害女員工不同部門，可私下是同一個高爾夫球俱樂部，認識後男方會對其外型加以稱讚，還會傳訊「妳裙子有點長」、「想念妳」等等，甚至口出狂言：「想幫妳按摩」，對此該名女員工，頻頻把老公小孩掛嘴邊，藉此提醒對方言詞不合宜，該名男主播絲毫不避諱已有家室，行徑相當誇張。
長期下來，該名女員工深受其擾，向華視前主管求救但不了了之，私下求助身心科超過1年，今年6月男主播以要教同行的人字怎寫為由，在她的背上以手寫字，另一次還碰觸自己大腿，她忍無可忍找上工會，而遭受指控的男主播被問及此事，坦言「她主觀感覺不好，我該跟她道歉，也接受公司調查，我很抱歉，也想彌補。」
🔺華視9／20聲明
華視對於職場性騷擾零容忍，並始終致力於維護員工權益。
華視依《性別平等工作法》等相關規定，設有「性別平等工作暨工作場所性騷擾申訴處理委員會」，過往亦遵循法規及內部規定，公正公平處理申訴案件。
針對本案，華視將積極進行調查。
若查證屬實，將依公司規範嚴懲不貸，也會確保當事人之權益及照顧其身心安全。
本公司將持續強化員工性平教育，確保每位員工都能在安全與互相尊重的環境中工作。
🔺資料來源－
華視
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
