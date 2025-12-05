我是廣告 請繼續往下閱讀

減肥的路上一點都不孤單！台中市政府衛生局今（5）日宣布「2025台中星燃計畫」圓滿落幕，這場被譽為「全市動起來」的減重挑戰賽，吸引了27,786名市民投入，總共減去了驚人的4.5萬公斤贅肉。市長盧秀燕出席頒獎時除嘉勉市民毅力，更幽默爆料副市長鄭照新因「減重失敗」不好意思出席，勉勵大家「減重是全世界最困難的事」，過程比結果更重要。盧秀燕表示，發起星燃計畫的初衷，是因為看見許多市民與市府同仁在減重路上常感孤單、辛苦，因此希望透過市府的力量提供專業陪伴，結合飲食、運動與健康管理，讓大家不再單打獨鬥，「全市一起變健康」。她指出，活動報名人數迅速突破預期，最終有超過8,000人成功達標，成功率逾三成，展現了市民追求健康的驚人行動力。活動現場氣氛熱烈，盧秀燕也分享了一段插曲。她笑稱，衛生局長曾梓展以身作則成功減重8公斤，但負責主持計畫的副市長鄭照新卻因未達標，今日「不好意思出席」。盧秀燕藉此暖心喊話，強調減重本非易事，「減肥成功恭喜，沒成功也沒關係！」無論是否達標都無需氣餒，重要的是持續保持健康的生活習慣。衛生局說，此次計畫總獎金達120萬元，激發市民挑戰極限。其中，個人組冠軍減去35.3公斤，創下驚人紀錄；職場團體組冠軍隊伍「為著10萬元」則透過互相督促，合力減去73.6公斤。針對減重成功的關鍵，衛生局指出，市府結合營養師諮詢、運動中心課程與醫療院所衛教，提供了正確路徑。榮獲個人組第三名的許先生分享，過去嘗試偏方皆失敗，這次改以「原型食物、高蛋白、每日飲水3,000c.c.」調整飲食，並感謝網友自發建立的社群一路陪伴，讓他撐過停滯期。團體組冠軍代表謝先生則表示，醫療院所開設的減脂班導正觀念，加上團隊成員為了榮譽互相檢視飲食紀錄，才讓忌口變得不再困難。