泰國清邁一名長期靠打零工維生的男子，因購買的彩票意外抱回頭獎，瞬間從生活拮据的弱勢族群，成為掌握1800萬泰銖（約新台幣1900萬元）獎金的富翁，事件隨即在當地引起廣泛討論。這名68歲的男子蘇通（Suthon）長期獨居清邁三帕通區（San Pa Tong），租住在月租僅1500泰銖（約新台幣1600元）的簡樸房間，每天依靠約350泰銖（約新台幣400元）的散工收入補貼生活。未料，他在本月1日購買的三張彩券竟全數命中頭獎，總獎金高達1800萬泰銖。消息曝光後，各地親屬紛紛湧至他的住處，表示願意「接他回家照顧」，但因親友之間存在不同想法，蘇通最終仍未決定要與誰同住。此外，兩家銀行的職員也接連上門，希望他能選擇將巨款存放在自家銀行。在親友陪同下，蘇通最終前往泰國北部的南奔府（Lamphun）一家銀行完成領獎程序，成功確保巨款安全入帳。此舉也讓他暫時擺脫外界的騷擾，並避免因金錢而引發更複雜的家庭糾紛。清邁村長柴亞韋．奔提瑪（Chaiyavej Boonthima）透露，社會福利機構原先已核准補助4萬泰銖（約新台幣4萬5千元），協助蘇通興建房屋；但在確認他中獎後，福利單位決定撤回補助，將資源轉向其他更急需協助的居民。蘇通的故事在泰北地區引起不少討論，許多人替他感到高興，但也提醒中獎後的生活將面臨新的挑戰。如何在親情、金錢與生活轉變之間取得平衡，成為他未來需要面對的重要課題。