▲陳俞融痛批市府不斷以《兒少法》推託，是怕影響盧秀燕形象。（圖／記者顏幸如攝，2025.12.05）

台中市在國慶日發生毒蟲闖入私人游泳學校，對著教練和6、7歲的小兄妹2度扣扳機，事件遲至全案起訴、拖了56天才被揭發，警方挨轟蓋牌。綠營議員今繼續質疑此事，警察局長吳敬田堅稱基於兒童保護，沒有第一時間公開，卻被抓包沒通報教育局與社會局進行心理輔導。市長盧秀燕二度強調警方的SOP是正確的，並稱過多關切將導致家長和游泳池面臨龐大壓力，至於孩子要不要輔導，應由家長決定。10月10日晚間，陳姓毒蟲連吞大量毒咖啡包後神智不清，持槍闖入台中市西屯區一家親子游泳池，二度對葉姓教練和6歲女童、7歲男童扣扳機，所幸卡彈未擊發。在池中的教練一手拉著一名孩子拚死逃離虎口，陳男接著到游池外停車場，持槍敲擊一部轎車的擋風玻璃，嚇壞車內蔡姓女子和未成年女兒，警方獲報後趕至現場，將陳男制伏。該起有如電影場景的恐怖事件，前天經媒體報導起訴書內容才被揭發，由於距案發已56天，引起各界譁然，多位綠營市議員昨質疑警察局蓋牌，但警方否認，警察局長吳敬田先指該案有11家媒體報導、絕無蓋牌。但多數媒體表示，當下只知在公眾場所持槍敲玻璃，不知游泳池扣扳機事件，且是部分媒體得知後主動詢問、第六分局被動回應，吳敬田再稱，一開始未揭露全案，係基於兒少保護原則。但綠營議員不滿警方說法，陳淑華與陳俞融今（5）日痛批，幸好槍支沒擊發，否則將是重大人命傷亡，市府卻不斷以《兒少法》推託，是真的怕影響兒少？還是怕影響盧秀燕形象？蔡耀頡則說，以盧市府過往操作方式，事發後早就表揚英勇教練、後續啟動關懷機制，而非悄然無聲。他問教育局長蔣偉民與社會局長廖靜芝，警方是否第一時間通報進行受害兒童心理輔導？兩人皆表示「要查一下」。蔡耀頡怒問，市警局扛著兒少保護大旗，卻將府內機制通通斷絕，難道要等檢察官起訴，才開始進行兒童心理輔導？這樣的流程還不需要檢討嗎？盧秀燕則再度重申警方SOP是適當的，並感謝11家媒體對兒少權益充分了解與協助。她表示私人游泳池被歹徒闖入，事後敲鑼打鼓關切，將導致家長和游泳池面臨龐大壓力，未必是好事。至於是否進行後續輔導，應由家長決定。但蔡耀頡不滿盧秀燕說法，認為就算家長拒絕輔導，也該由社會局社工詢問，而非警方直接對口家長。國民黨市議員劉士州則說，如果警方吃案，早就被檢察官起訴了，這案子有必要大張旗鼓宣揚、擴大報導嗎？如果出現模仿效應怎麼辦？要警察心力交瘁嗎？吳敬田表示警察很努力也很委屈，警方已做到符合比例原則、適度揭露資訊，也清楚全案起訴後，大家都會知道。