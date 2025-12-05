我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼亞齊省再度遭遇猛烈洪災，一名男子因突遇暴漲洪流，被迫攀上細長混凝土柱避難並緊抱鋼筋達七小時之久。這段驚險畫面近日在當地流傳，引發民眾對災害與救援難度的高度關注。根據印尼媒體 Trenggalek Jenggelek 報導，事件發生於本周初的亞齊塔米昂縣。影片中可見混濁洪水如瀑布般沖刷而下，大量漂浮物被湍急水流瞬間吞沒，而男子則站在洪流中央的混凝土柱上，以雙手死死抓住突出鋼筋，努力讓自己保持平衡。周邊居民目睹險況，焦急地在岸邊大喊提醒並替男子打氣，有人雙手合十祈禱救援順利，也有人呼籲旁人保持安靜，避免影響救災決策。由於當地連續豪雨，河道快速暴漲，水勢強勁且不穩定，讓救援行動異常艱困。救難人員曾嘗試多次靠近，但始終無法安全接觸到受困者。在多輪評估後，救難隊最終利用繩索技術展開轉移行動，成功將男子從洪水中央拉往安全地帶，使其順利脫困。整起事件也凸顯極端氣候對印尼部分地區造成的嚴峻挑戰。當地官員表示，近日的天候仍不穩定，呼籲居民提高警覺，並提醒民眾避免靠近暴漲河段，以免再度發生類似驚險意外。