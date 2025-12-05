我是廣告 請繼續往下閱讀

養豬戶落實高溫蒸煮 環境部：年底前全面加裝監控設備

台中日前爆出非洲豬瘟案例後，對於廚餘養豬的政策也被群起檢討。而環境部今（5）日表示，2026年全面禁止廚餘養豬、2027年起全面轉型飼料養豬。同時列出4大配套，像是今年底前完成養豬場即時監控系統建置、強化焚化廠管控、提升再利用設施量能及推動惜食環境教育等。配合廚餘養豬政策轉型，環境部次長沈志修說，已啟動建置養豬場即時監控系統、強化焚化廠管控、提升再利用設施量能及推動惜食環境教育等4項配套措施；強化廚餘再利用管理及去化規劃。沈志修提到，為了確保養豬戶落實高溫蒸煮，和農業部共同修訂相關法規，規範廚餘養豬場在今年底前需全面完成加裝溫度及影像即時監控設備，載運廚餘車輛加裝GPS設備，以掌握廚餘高溫蒸煮狀況及清運流向。相關監控系統費用環境部也祭出補助5成。沈志修說，目前全國廚餘處理設施尚有缺口，會協助地方政府，提升設施量能，透過優化既有廚餘設施及興設再利用設施方式，增加設施量能，包含堆肥、黑水虻、生質能廠與其他有機廢棄物消化等。轉型期間，也因為部分廚餘需採焚化方式處理，環境部說明，會督導地方加強焚化廠管控措施，除了訂定焚化廠處理廚餘作業指引，提供地方依循外，並要求各焚化廠加強焚化廠戴奧辛監測。至目前有25廠焚化爐處理廚餘，總共有63支排放管道，已完成27支管道採樣，6支管道完成檢測報告，戴奧辛排放濃度(0.003~0.019ng-TEQ/Nm3)均低於法規管制標準(0.1ng-TEQ/Nm3)。