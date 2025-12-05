2025年壓軸天文盛事「雙子座流星雨」將於12月迎來極大期，即日起至12月31日皆有機會看見流星，活躍日期是12月4日到12月20日，其中12月14將達最佳觀賞時段，台北市立天文館表示，今年雙子座流星雨實際每小時可欣賞約100顆左右。雄獅旅遊表示，瞄準這波年末「星空經濟」，結合「台東最美星空」與超人氣懷舊列車「藍皮解憂號」，推出專為天文新手打造的「懶人觀星行程」。
雄獅旅遊提到，為顛覆觀星需苦行上山的刻板印象，雄獅主打「無痛觀星」體驗。行程規劃白日搭乘藍皮解憂號漫遊東海岸，夜晚則無縫接軌「夜光巴士」，將由專業天文導覽員帶路直抵太麻里觀景台等低光害秘境，讓旅客輕鬆飽覽銀河與流星共舞，精準擊中都會親子客群渴望親近自然、卻卻步於繁瑣規劃的痛點。
雄獅旅遊推出的此行程共有3天2夜，價格最低8499元起。行程包含深度整合在地資源，串聯知本森林遊樂區芬多精浴，並安排夜宿溫泉飯店，完美構建「鐵道、溫泉、星空」的冬季黃金三角體驗，使追流星成為全民都能輕鬆參與的年度儀式，為迎向新年增添美好記憶。即日起可於雄獅旅遊官網查詢下訂。《NOWNEWS》記者實際上活動網頁查詢，截至出稿前，12月11日、25日出發之行程目前暫時額滿，其他檔期都還可下訂。
Agoda公布年底最優惠兩條航線 1445元起無痛玩釜山
另外，數位旅遊平台 Agoda則是根據自2025年9月起之訂位資料、針對2025 年12月20–31日出發的航班觀察，公布兩條最亮眼的優惠路線為：國際線台北—釜山，以及國內線高雄—澎湖，皆是短天數、高 CP 值的理想快閃之選。
Agoda表示，對計畫在年末出境的台灣旅客而言，台北（TPE）—釜山（PUS）航線自新台幣1445元起，可說是冬季快閃的「甜蜜地點」，釜山以海港氛圍與山城色彩交織出獨特風景：從札嘎其魚市場、BIFF 廣場的街頭美食，到甘川洞文化村、廣安大橋夜景等景點；機場進市區動線順、生活圈緊湊，輕鬆安排 2–3 天就能玩得盡興。
至於國內高雄（KHH）—澎湖（MZG）航線，機票價自新台幣1414元起，更是一趟毫不費力的離島小確幸。淡季的澎湖步調更悠閒：馬公老街慢漫散步、壯觀的玄武岩柱與臨崖觀景點一路拍好拍滿，再以新鮮海產收尾——不趕行程、CP 值高，正好搭配2–3 天的長週末來一場療癒重置。
Agoda也提到，將與高雄市政府觀光局推出聯名活動：於2025年12月8日–2026年1月4日完成預訂、並於2025年12月8日–2026年2月28日入住指定高雄合作飯店可再享9折優惠，完美涵蓋聖誕節、跨年到農曆新年旅遊旺季。
