▲鎌倉市宣布鎌倉高校前平交道紀念車牌將不再發放。（圖／翻攝自Ｘ）

位於神奈川鎌倉的鎌倉高校前平交道，是日本人氣動漫《灌籃高手SLAM DUNK》片頭中出現的經典場景，吸引許多灌籃高手粉絲前往朝聖。但大量人潮影響交通，也帶來「過度旅遊」問題，讓鎌倉市政府不得不做出許多因應措施，近期公布一項新措施，未來將不再發送印有平交道的原創車牌。根據讀賣新聞與日本經濟新聞報導，近年來，鎌倉高校前平交道路口附近的外來遊客數量急劇增加，為了確保當地居民的安全，該市已開始採取措施應對過度旅遊，例如部署多名交通安全人員。報導提到，自2014年起，鎌倉市開始向所有申請者，發放印有平交道場景圖案的原創摩托車車牌，這一車牌圖案由民眾投票選出，目的在宣傳當地的旅遊景點，車牌採用復古設計，圖案為火車駛過鐵路道口，背景是湘南海岸，成為不少人想拿到的紀念品。鎌倉市政府3日宣布，明年1月30日起，將停止發放印有神奈川縣鎌倉高校站鐵路道口圖案的摩托車紀念車牌，由於車站週邊地區面臨過度旅遊問題，因此決定暫停發放。明年2月起，車牌將改為純白色，僅包含文字。鎌倉市市民稅務部門表示，決定停止該服務項目的原因，是因為認為一些居民可能會覺得這種設計可能會更加吸引顧客。