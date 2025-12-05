美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇韓籍工具人金慧成在賽季結束後已經返回韓國一個月，目前正投入個人訓練為即將到來的賽季做準備。根據韓媒《SPOTV》報導，金慧成在昨（4）日出席頒獎典禮時坦言尚未決定返回美國的日期，原因是他非常希望可以參加明年初的世界棒球經典賽韓國隊的集訓，但仍在等待道奇球團的最終答覆。
被球員們祝賀世界大賽冠軍 金慧成有點不好意思：我也沒做什麼
金慧成於昨日出席首爾體育年度運動員頒獎典禮，因去年隨道奇隊奪得世界大賽冠軍的成就，獲頒特別獎。金慧成謙虛地表示：「即使我沒有在國內打球，仍然邀請我出席，我感到非常感謝。頒獎典禮總是令人開心的事情。」
除了金慧成，當天出席的還有多位KBO知名球星，包括梁義智、盧景銀等人，其中大部分選手都計畫參加明年1月9日至21日在塞班島舉行的經典賽集訓。金慧成表示：「很多選手都向我祝賀世界大賽冠軍，但我感覺自己也沒做什麼，所以有點不好意思。」同時，他也表達了對披上國家隊戰袍的嚮往：「國家隊是所有選手都夢想的舞台，我當然也一直夢想著，並將『去打經典賽』設定為自己的目標。」
已向道奇球團申請！金慧成本人非常想參加集訓
為了參加披上韓國隊戰袍參加經典賽，金慧成已經向道奇球團表達強烈意願，並正在等待回覆。他強調：「我已經向道奇提出了請求，正在等待回覆。如果得到回覆，並且國家隊徵召我，我會毫不猶豫地參加。」
金慧成進一步指出，連他返回美國的行程，都將取決於道奇球團對經典賽參賽許可的範圍：「集訓的參加與否，將取決於球隊允許到什麼程度。這部分也還沒有收到答覆，等確定後我才能告訴大家我會參加到哪一步。」
金慧成表示，目前能做的就是努力訓練：「除了訓練，我也不能做別的，所以一直很努力。出國日期也要等球團給出答覆後才能確定。如果球團允許我參加第一階段集訓，我會很想去。」
金慧成目前專注訓練！持續調整打擊姿勢
此外，金慧成對即將到來的大聯盟第二個賽季並沒有感到太大的壓力，同時他也表示參加經典賽並不會影響賽季準備。「參加經典賽並不代表我就不能準備新賽季，兩邊都可以兼顧得很好，所以我沒有（第二年）的壓力。」
在休賽季的訓練中，金慧成特別專注於年初應道奇要求開始改變的打擊姿勢。他解釋：「畢竟改變打擊姿勢的時間不長，只經歷了一個賽季，還沒有完全內化成我自己的東西。棒球需要不斷重複訓練，我希望透過努力，能讓狀況變得更好。」
消息來源：《SPOTV》
