資策會產業情報研究所（MIC）最新調查表示台灣社群通訊使用大洗牌，YouTube與Facebook仍是全體最主流平台，但主力年齡層已明顯集中在45歲以上；18到34歲則改由Instagram（IG）、Dcard與Threads稱霸，世代分層趨勢鮮明。LINE雖然仍是最多人使用的通訊軟體，但年輕族群更偏好在Facebook Messenger或IG聊天，呈現世代差異逐漸加大的現象。
不是小紅書、IG！台灣人最愛用社群平台是YouTube
台灣人最常使用的社群平台前三名為YouTube（72.3%）、Facebook（72.1%）與Instagram（44.7%），其後依序為Dcard（17.6%）、Threads（17.5%）及PTT（17.1%）。
然而各年齡段偏好不同，YouTube使用率在55至65歲高達79.9%，Facebook則由45至54歲族群以79.4%領先；反觀18至24歲，Instagram的常用比率高達78%，Dcard與Threads也緊追其後，臉書甚至未進前三名，但YouTube在18到24歲族群中，仍有高達7成常用，Facebook在18至34歲族群中也仍有6成使用率。
年輕人最愛IG、Dcard、Threads！通訊軟體Messenger也上榜
若從Google Play熱門排行也可窺見趨勢，社交類別的冠亞軍正是Threads與Instagram，顯示年輕用戶的社群行為已逐漸從圖文平台擴散至更即時、強互動性的平台模式。
資策會資深產業分析師洪齊亞解讀，年輕世代聚集於IG、Dcard與Threads，使社群平台出現「世代分層」，品牌與企業在經營社群時，必須針對不同平台的限時、匿名或圈層特性調整內容形式。
另一方面，在通訊軟體部分，MIC調查顯示高達89.7%網友最常用LINE，Facebook Messenger（46.7%）居次。LINE使用者以45至65歲比率最高（約94%），18至24歲最低；Messenger則在18至24歲達五成使用率為全齡之冠。
年輕人不用LINE聊天了？一票人點頭：都改用IG
值得注意的是，早先就有網友在Dcard上以「有人主要聊天地方是IG嗎？」發文，分享自己發現妹妹與班上同學聊天APP居然全都改用IG，LINE僅剩班群與官方帳號，讓她驚呼世代差異大。
文章曝光後，隨即引起熱烈討論，不少網友也紛紛認同表示，「我現在幾乎也都是在IG上聊天了，賴幾乎沒什麼在聊」、「用哀居較多，賴只有公司群組在用」、「哀居的紀錄會留著吧，賴的話換手機就都沒了」、「我是兩邊都有，而且話題不同」、「我自己覺得IG有限時動態，或是PO文那些看到朋友動態，馬上可以私訊回覆比較有話聊」。
資料來源：資策會產業情報研究所（MIC）、Dcard
