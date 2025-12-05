我是廣告 請繼續往下閱讀

2026高雄市長選戰逐漸升溫，民進黨參選人選已陸續登記完成，包括賴瑞隆、許智傑、邱議瑩與林岱樺，皆投入黨內初選。然而，賴瑞隆日前卻被爆出，他的8歲兒子在學校多次霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者，引發輿論炸鍋。對此，資深媒體人羅旺哲分析，這場初選，應該是近年來，綠營高雄市長最激烈一戰，目前人人有一拚機會。根據《TVBS》民調中心公布的最新調查，結果顯示，賴瑞隆本月支持度較9月份上升1個百分點，來到42%；柯志恩則小跌1個百分點至40%，整體競爭態勢依舊接近，雙方難分高下；若派出許智傑參與柯對決，許的支持度35%，柯的支持度42% ，落後對手7個百分點；如果推派邱議瑩對決柯志恩，邱支持度35%，柯支持度43% ，落後對手8個百分點；若是推派林岱樺出戰，林的支持度30%，柯的支持度則是40%，落後對手10個百分點。羅旺哲直言，民進黨高雄市長初選，勝負難料。賴瑞隆被爆兒霸凌爭議，形象多少影響，但不少民調都顯示仍是民進黨內第一，接下來，支持到會怎麼跑？目前未知數；而邱議瑩則有陳水扁、蘇貞昌接連相挺，氣勢大漲，民調急起直追；至於許智傑，從幾份民調看，支持度相當堅固，相較於其他人選，人緣算是最好，在高雄市區也有許多看板，看來會拚到底。羅旺哲續指，林岱樺受官司影響，各項民調從最高到落後，即便落後，也未必出局《且也未顯示出崩盤情況，可見支持者也是很鐵，要轉移到其他人身上，也不容易。總結，這場初選，應該是近年來，綠營高雄市長最激烈一戰，目前「未見棄保、且人人有一拚機會」。