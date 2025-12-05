我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園大園一間鐵工廠今年9月驚傳致命爆炸！一名64歲宋姓男子受委託進入廠內清理化學儲槽，發現槽底有不明結晶後，拿起長型掃把清除，未料瞬間引發爆炸，宋男被炸飛重摔，頭部重創送醫不治。後續鑑識確認，槽底殘留物竟是俗稱「撒旦之母」的爆炸物TATP，疑因異丙醇溶液長期自然形成，工人掃除時因摩擦引爆。事發後，勞檢處立即勒令工廠停工，而張姓負責人被依過失致死罪移送，複訊後請回。事發在9月10日上午9點多，當時64歲宋姓男子受到委託，來到桃園大園一間鐵工廠，清洗化學儲存槽，期間他發現槽底有不明結晶物，便拿改裝長柄掃把進行清理，未料結晶體突然劇烈爆炸，宋男被當場炸飛摔落，頭部重創破裂，緊急送醫仍傷重不治。調查指出，這座廢液桶內殘存的廢液為異丙醇，案發後經採樣檢驗出疑似TATP(有機過氧化物)成分，送鑑後確認為TATP，並非人工合成製造之爆裂物，為廢桶槽內之異丙醇溶液，在自然狀況下長時間存放形成。研判工人以長型掃把清除結晶時，因摩擦產生致命爆炸。警方表示，國外期刊都有案例，而TATP俗稱「撒旦之母」、窮人炸藥，是極不穩定的爆炸物，為國內首次發現異丙酮自然形成TATP成分案例，為了防止類似意外再度發生，警政署已要求各機關加強安全宣導。針對這起職災，勞檢處已要求該鐵工廠停工，至於工廠張姓負責人，警訊後依過失致死罪移送，但因家屬尚未提告、勞檢報告也還沒出爐，因此張男在檢方複訊後請回。