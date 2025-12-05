我是廣告 請繼續往下閱讀

公視與新加坡新傳媒昨（4）日於新加坡舉行人文紀實節目《列車人生》發布會，主持群的曾寶儀、陳潔儀、李國煌、林明倫與楊君偉與會現場，分享拍攝期間的深刻體悟，曾寶儀透露在攝氏43度高溫下拍攝情景，完全像是剛從烤箱走出來，「如果不是錄這個節目，我可能也沒有勇氣踏上這條路」，並雀躍喊話觀眾期待本月11日節目首播。曾寶儀於《列車人生》中獻出不同體驗，回憶拍攝期間印象深刻的事，她透露曾在攝氏43度高溫下錄影，形容自己像「從烤箱走出來」，儘管如此，過程仍十分開心，「如果不是錄這個節目，我可能也沒有勇氣踏上這條路！」曾寶儀感性道，最難忘的是一路遇到很多帶著不同故事的旅人，給予自己十分新鮮又深刻的感悟，希望觀眾能一起期待節目播出：「不管什麼時候點進《列車人生》，都會得到最適合你／妳的那個時刻。」期待本月11日節目首播。除了曾寶儀，陳潔儀首次主持旅遊節目，從土耳其首都安卡拉登上傳說中的「東方快車」，經歷32小時、橫跨1360公里，抵達東北邊境卡爾斯，她分享一路上最感動的是，碰見1位年輕遊唱詩人，體會到「相遇即緣分」的溫度。《列車人生》由八位來自台灣與新加坡的主持人——曾寶儀、陳潔儀、Lulu（黃路梓茵）、李國煌、莊凱勛、曾沛慈、楊君偉與林明倫，分別走訪芬蘭、土耳其、孟加拉、日本、越南、澳洲、德國、西班牙等國，以列車旅途探索各地人生風景，有人尋找幸福、有人堅守信念、有人見證傳統復甦，也有人在旅途中追尋「回家」的意義。《列車人生》歷時2年製作、橫跨八國拍攝，以鐵路為路徑、以人為核心，8位主角「沒有劇本、沒有濾鏡」，在旅途中真實展現脆弱、恐懼、迷惘或幸福感，公視節目部經理於蓓華強調，在AI內容盛行的時代，「真實感反而成為奢侈」，邀請觀眾一起搭上列車，感受最真摯的人性故事，本月11日起每週四晚間9點在公視 / 公視+播出。