韓國年度盛事「亞洲明星盛典」（AAA）首度移師高雄，明（6）日將於世運主場館盛大登場，隔天7日並有ACON登場。隨著多達 40 組日韓大咖藝人這兩天陸續抵台，包含朴寶劍、IU、金裕貞、潤娥、舒華、Stray Kids等，港都瞬間星光熠熠。除了場內演出，粉絲最關心的莫過於「偶像住哪裡？」據悉，此次巨星團主要分住高雄洲際酒店、高雄萬豪酒店、日航酒店。其中，備受韓星青睞的洲際酒店人氣最旺，官網與其他訂房網站上都顯示，今日直至週日（7日）皆已全數客滿，一房難求！
因為AAA頒獎典禮，高雄從昨（4）日開始就陸續迎來南韓的各組巨星，出席的演員共有16組，表演歌手則有24組，共計將有40組，等於半個韓國演藝圈通通都在高雄，光是12月6日的AAA頒獎典禮主持人就有IVE成員張員瑛搭檔2PM的李俊昊；12月7日的ACON音樂節則由演員《苦盡柑來遇見你》李濬榮、i-dle成員葉舒華、Cravity成員Allen、Kiiikiii成員Sui四人搭檔主持。因此出席人員一個比一個大咖，據傳這次大部分藝人分住到三個酒店，包含高雄洲際酒店、高雄萬豪酒店與日航酒店。
南韓巨星都指定入住 高雄洲際房間已客滿到週日
朴寶劍、BLACKPINK、TWICE等韓國巨星來到高雄，都選擇入住高雄洲際酒店，酒店內除了有一晚定價25萬元的總統套房、雙臥室套房，還有可清楚看得到高雄灣景的港灣海景套房，因為飯店約有40間，因此能容納BLACKPINK與TWICE這些團體各別入住。而《NOWNEWS》記者則實際到高雄洲際酒店官網查詢，今（5）日到7日的訂房狀態皆已呈現客滿，足見飯店受歡迎程度。
今晚想跟巨星著同樣飯店 每晚萬元起跳
至於高雄萬豪酒店，可能是因為客房數量高達700間，因此根據官網顯示，今晚還有房間可預訂，不過今日也僅剩雙床房型，住一晚要價約1萬1500元；明日週六更是僅剩套房以上房型，住一晚3萬8000元起。而日航酒店今晚房價也是破萬，明日則是1萬9404元以上。提醒飯店房價多採浮動機制，明日再查詢將略有不同。
看來想跟巨星入住同樣飯店，口袋要夠深！至於究竟是哪些大咖住到哪家飯店？根據飯店人員私下透露，此次房客名單全用代號，就連飯店的客房專職人員都無法知曉誰住哪間房，堪稱保密到家。
資訊來源：高雄洲際酒店、高雄萬豪酒店、日航酒店
