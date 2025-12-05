11月手機降價力度大，傑昇通信門市整理11月最新降價手機排行，發現11月降幅落在4％到17％，整體總降幅介於5％到48％之間；本月降價榜的焦點包括剛上市價格即下修5千的OPPO Find X9，以及自上市以來累計15,200元總降價金額的motorola Razr 50 Ultra，幾乎是本月價格極限，此外，關注度相當高的Apple iPhone Air有逼近4千元降幅，iPhone 17 Pro Max也有1900元的調降空間。
年底手機降價更趨白熱化，蘋果也有兩款機型進榜，分別是拿下蘋果陣營單月降價1900元居首的iPhone 17 Pro Max 256GB，與iPhone Air 256GB以3910元的總降價金額、11%的總降幅與5%的月降幅，成為最具代表性的降價指標。傑昇通信指出，作為市場的風向標，iPhone的價格浮動通常較為溫和，降價幅度遠不及安卓陣營，但當新機周期與通路促銷交錯，仍會出現短期價格波動的現象，也為年末的潛在消費力做充分的價格鋪墊。
OPPO Find X9 上市一個月5000元降價
安卓手機降價就更加明顯，OPPO影像旗艦Find X9在台上市短短一個月後，就出現5000元的降價，降幅達17%。全台最大通訊連鎖門市─傑昇通信表示，在旗艦機市場中，首波銷售通常由預購、限量促銷與通路補貼混合驅動，而當贈品或補貼活動結束後，通路為延續銷量，往往會採取直接讓利，以吸引仍在觀望的消費者。Find系列本身以影像為主打，一上市即面臨多款性質相近的機型，因此通路也會以價格做為快速搶單的手段。
本月降價榜上，motorola Razr 50 Ultra累計15200元的總降價金額與高達48%的總降幅，幾乎打對折的降價幅度，成為跳水王；傑昇通信分析，這種極端降價，意味該機型已進入產品生命週期的尾聲，加上摺疊競品在近半年內極其密集，舊機唯一的突破口就是利用價格極限將庫存快速變現。
三星Galaxy Z Fold7降價超過一萬
本月還有數款機型累積總降價超過一萬元，像是三星Galaxy Z Fold7（16GB/1TB）、vivo X200 FE、以及小米Mix Flip，這些機型的累積降幅在四成左右，入手門檻大幅下修，對於擁有普發一萬元或其他一次性補貼的消費者而言，以補貼金額抵扣購機成本，只需支付少量差額即可入手。本月降價榜最特別的是POCO F8系列，剛於11月上市即全數進榜，平均降幅接近一成。
資料來源：蘋果、傑昇通信
