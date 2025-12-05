我是廣告 請繼續往下閱讀

女裝電商PAZZO母公司美而快（5321）董事長廖承豪，近日捲入與計程車司機互毆事件，被檢方依妨害秩序、傷害等罪嫌諭令 100 萬元交保。檢警進一步查出，廖承豪案發前曾打電話給天道盟主「鐵霸」曾盈富，懷疑本案恐與曾男有關，今天通知曾盈富等3人到案說明，釐清案情。回顧案情11月17日晚間，PAZZO董事長廖承豪與私人司機搭乘計程車，前往台北市復興南路附近，途中廖承豪要求改前往他處，但林姓運將因已接到下一趟叫車訂單，婉拒變更目的地。雙方因此起爭執，廖承豪情緒失控，當街揮拳毆打林男。林男驚魂未定，立刻前往派出所報案，之後到仁愛醫院驗傷，然而離開醫院時，林男又遭4、5 名男子包圍施暴。經查，這批人是接獲廖承豪通知後，趕往現場「堵人」，在經歷了2次暴力攻擊後，林姓司機再次憤而報警提告，檢方複訊後認定，廖承豪涉傷害罪、犯害秩序罪，諭令 100 萬元交保並限制住居。檢警深入調查後，從廖承豪手機中發現，他在犯案前曾致電天道盟主、綽號「鐵霸」的曾盈富，懷疑曾男可能涉入此次衝突，成為幕後指使者。為釐清案情，檢警今日已通知曾盈富等3人到案說明。