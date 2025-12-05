快訊／Cloudflare又當機！Canva、Dcard「無法連線」　使用者崩潰

（更新時間18:25，新增Cloudflare官方回應）根據網路狀況監測網站Downdetector表示，今（5）日下午Canva、Dcard、巴哈姆特與Claude等多個平台傳出當機災情，大量使用者的頁面跳出「500 Internal Server Error」無法正常連線。而外界推測背後原因與全球網路基礎架構大廠Cloudflare疑似技術故障有關，短時間內引發大規模連線中斷。對此，Cloudflare系統狀態頁面表示，底特律（DTW）資料中心正進行例行維護，用戶可能短暫遇到無法使用的情況，目前顯示「修復措施已經實施並持續監控結果」。
實際查看Downdetector，可見Cloudflare、Claude、Canva等平台，已有多名使用者於16時許回報故障資訊。記者稍早16時50幾分使用Dcard時，確實跳出當機頁面，無論什麼文章都點不進去。雖然Cloudflare目前尚未正式說明原因，但災情已讓大批使用者錯愕不已，而稍早點入Dcard、Canva，已顯示能正常連線。
Cloudflare又出包！官方最新回應曝原因：已實施修復措施
Cloudflare稍早也於系統狀態頁面發布更新，證實管理後台（Dashboard）及相關API在台灣時間下午出現異常，部分使用者可能遭遇請求失敗或跳出錯誤訊息。
官方於09:09（UTC）表示團隊已著手調查，並在09:12（UTC）公開「已實施修復措施並持續監控結果」，顯示系統逐步恢復中。
而Cloudflare公布第二波更新，指出今（5）日09:00至13:00（UTC），底特律（DTW）資料中心正進行例行維護，期間流量可能被重新導向，使部分區域用戶出現延遲上升；採用PNI／CNI連線的企業客戶也需因應流量切換到其他節點，可能短暫遇到無法使用的情況。官方提醒，若需即時掌握狀況，可透過Dashboard訂閱維護通知。
資料來源：Downdetector、Cloudflare
