我是廣告 請繼續往下閱讀

新光醫院今（5）日宣布，明年元旦起全體員工薪資調升1800元、調幅3.5%，每年將新增1億元以上人事投入。另外，長庚醫院表示，每年會有固定調薪機制，而明年調幅尚未定案，今年的調薪則會比往年高。北醫體系則是於113、114年分別實施全體員工4%、3%的措施，後續年度的方案尚在研議。馬偕醫院則於明年1月實施全面調薪3.5%。新光醫院副院長洪子仁說，宣布自明年元旦起，全體員工薪資再調升1800元，調幅3.5%，每年將新增1億元以上人事投入。此次醫院2024年2月起陸續調整薪資後再度加碼，至115年1月止，全院員工累計調薪幅度突破14%。輪值三班護理人力部分，洪子仁提到，自2023年11月至2026年1月累計調薪超過25%。新進三班護理人員起薪每個月從5萬1000元提升至5萬2800元；提供到職簽約獎金7萬元、留任獎金、單位績效獎金，白班護理人平均薪資可達6萬5100元。北醫表示，北醫體系於去年、今年已分別實施全體員工4%與3%的調薪措施，並同步提升護理人員績效獎金與留任獎金。後續年度的薪資與福利方案，目前仍在研議中，北醫持續就員工薪資福利進行滾動式調整。馬偕醫院日前則宣布，明年1月實施全面調薪3.5%，已連續3年調薪，總調薪幅度達10.6%。長庚醫院行政中心執行長游進邦表示，長庚每年都有固定調薪機制，屬於常態做法，幅度通常落在3%至4%。調薪時間點落在每年7月。明年調幅尚未定案，但今年則會比往年高。