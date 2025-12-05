我是廣告 請繼續往下閱讀

為提升家暴防治服務效能，使受暴者能在第一時間取得安全與庇護相關資訊，天主教善牧基金會於4日舉辦「CHOICE 安全．選擇．庇護」平台啟動記者會，正式宣告從實體庇護網絡跨足數位服務。善牧多年深耕庇護工作的專業經驗，透過新平台轉化為可隨時查詢的資訊資源，協助更多受暴者在危難時刻做出最安全的選擇。從善牧基金會的服務經驗發現，庇護資訊長期受到安全與隱私限制，導致受暴者在需要協助時，無法清楚了解庇護的資源。新上線的「CHOICE」平台整合庇護所資訊、緊急求助方式、自我安全檢視工具與相關資訊，並以多語系介面提供即時指引，協助受暴者了解庇護服務及評估自身危險處境，也便於第一線專業人員在服務時提供更快速的安全資訊。為使前線社工、警政夥伴能在最短時間內提供受暴者一致且最新的庇護資訊，善牧特別推出「CHOICE轉介方專屬鑰匙圈」，導入NFC（近場通訊）技術，讓資訊取得流程再度大幅簡化。受暴者僅需將手機輕觸鑰匙圈，即可在三秒內自動跳轉至CHOICE 網站，不必額外搜尋或輸入網址。此次鑰匙圈由台灣在地技術團隊「群青集科技」提供專業支援。群青集科技擅長將NFC技術整合於社會創新產品，並以安全性、耐用度與穩定讀取率聞名。為善牧打造的NFC鑰匙圈採用加強式被動晶片設計，可在多數手機與不同感應角度下迅速啟動，大幅降低前線工作者於夜間、戶外或高壓情境中因操作受阻而延誤資訊取得的風險。確保鑰匙圈能符合社工於案家訪視、警察出勤等多元場域的實際使用需求。科技並非取代服務者，而是強化家暴防治系統的關鍵輔助力量。CHOICE平台與NFC鑰匙圈的結合，讓「庇護資訊隨手可得」成為可能；無論是需要協助的受暴者、第一線人員或提供支援的跨領域合作單位，都能在更短時間內取得一致、可靠的資訊，提升整體防護網的敏捷度與反應速度。