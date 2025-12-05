我是廣告 請繼續往下閱讀

大亞集團再度攜手台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA），於下週三至週五（10至12日）舉行「2025大亞集團女子公開賽」，本屆賽事在大亞集團鼎力支持下全面升級，總獎金提升至一千萬元，使其躍居亞洲區女子巡迴賽獎金最高的頂尖賽事之一。今年適逢創立70週年重要里程碑，大亞集團不僅在本業上穩健前行，更將這份成功轉化為對社會與土地的深厚回饋，在運動領域以穩定的力量，持續支持優秀選手。相較發展已久的男子高球，女子高球的推廣與培育更需資源挹注與關注。大亞集團偕同TLPGA於今日舉行開賽記者會，為這項年度盛事熱力開賽。「2025大亞集團女子公開賽」將於12月10日至12日於台南市嘉南高爾夫球場盛大展開，本次賽事匯聚超過百位國內外頂尖好手，尤其台灣女子年輕新秀選手近期表現亮眼，賽事佳績斐然，除了有旅外球星林子涵、洪玉霖等好手返台參賽，多位今年屢獲佳績的台灣球星彭婕、劉芃姍、曾楨等人皆加入戰局。此外，今年來已擁有四座冠軍頭銜的泰國名將帕查拉朱達也將同場競技，堅強的頂尖陣容更勝去年，而衛冕冠軍蔡佩穎的連霸之路，預計將是本屆賽事的一大看點，增添比賽張力與觀眾期待。大亞集團董事長沈尚弘表示，他今天查了天氣，（當天比賽）絕對不會像今天台北的天氣一樣，絕對是陽光普照且氣溫大約介於17、18到25、26度之間，「期待南部老天爺眷顧我們可以有一個好的比賽天氣」。而此次是第二年在台南嘉南高爾夫球場舉辦比賽，經過了第一年的經驗，第二年一定讓人更刮目相看，球場一定是最佳的狀況迎接各位選手。沈尚弘說，未來這幾年大亞集團應該還會持續辦下去，也期待所有選手都能夠把比賽作為12月在南台灣比賽的盛事。沈尚弘並提到，第二屆賽事不僅是大亞深耕台南70週年的承諾，更是對女子高球長期投入的承諾，透過公開賽的舞台，除了讓更多台灣女子高球選手與國際好手切磋，也希望讓年輕選手建立信心，未來能挑戰國際舞台。TLPGA理事長劉依貞表示，去年六百萬獎金的正規賽作為暖身，今年大亞集團女子公開賽的獎金正式提升至千萬級別，這份支持，對台灣女子高爾夫發展意義深遠。「TLPGA也期盼在沈董事長的號召下，能有更多南台灣企業加入支持的行列，讓女子高爾夫在南部地區的風氣更加蓬勃。」洪玉霖此次也分享，她非常期待能夠再參加第二屆的公開賽，她說，感覺自己不管是身體、比賽的狀況都有蠻大的提升，她這兩週也有去嘉南球場練球，球場狀況也非常好，所以自己也很期待可以有個好成績。她也提到，自己特別幸運，也很榮幸能有大亞集團當她最主要的贊助夥伴，「沈董事長不只是在經濟上給予我支持」，私底下也時常關心他們選手的狀況，但也不會特別給他們壓力，「就是在背後給我們一個很穩定的力量，我覺得特別感恩。」大亞集團不僅在本業穩健成長，同時積極以實際行動回饋社會。除了環境永續，亦從體育賽事切入，展現其ESG的多元面貌，今年舉辦第五屆的「大亞旺萊馬拉松」結合永續、文化與美食，吸引歷屆以來最多跑者，成為南部超高人氣賽事，第六屆的「大亞旺萊馬拉松」甫開放報名即獲關注。而除了女子高球選手，大亞今年也持續支持赴日受訓的長跑選手簡子傑，以及贊助富邦悍將棒球賽事、洋基工程籃球隊主場賽事，使大亞身影遍布各項充滿活力與挑戰的運動場域。沈尚弘強調，展望未來，大亞將持續深耕台灣，結合能源專業推動淨零永續，並在社會公益、氣候行動、再生能源、永續供應鏈等多面向持續發揮影響力。