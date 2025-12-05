最強冷氣團即將來報到，全聯開跑一年一度的火鍋祭，百款名湯鍋底有第2件5折。全聯表示，盤點2024年常溫火鍋湯底暢銷排行前10名，火鍋名店一舉包辦8個名次，包含石二鍋、太和殿、小蒙牛、馬辣、這一鍋通通上榜，超人氣口味包括爆香石頭鍋、大骨煲湯鍋、蒙古養生鍋等，本次熱銷鍋底也祭出第2件優惠價。
全聯熱賣鍋底排行！火鍋名店稱霸榜單
全聯盤點2024年常溫火鍋湯底暢銷排行前10名，火鍋名店一舉包辦8個名次，包含石二鍋、太和殿、小蒙牛、馬辣、這一鍋通通上榜；前5名超人氣口味包括爆香石頭鍋、大骨煲湯鍋、蒙古養生鍋、鮮菇蔬食鍋、麻辣鍋等，各種風味全方位滿足消費者味蕾，也顯示名店聯名仍是消費者選購指標。
全聯鍋底優惠！熱賣火鍋第二件5折
迎降溫，全聯12月5日至18日，推出多款鍋物優惠。包含「狂一鍋」與十味觀聯手打造的「酸菜魚湯底」，以及「岩漿火鍋」的「漢方麻辣湯／膠原鈣骨湯」；「老撈」食神藤椒酸菜火鍋湯底則以酸辣風味開胃，以上品項皆享第二件5折優惠。
超人氣品牌「十二鍋」推出的「蒜香胡椒鍋」、「金湯酸菜鍋」每包僅150元；「青花驕」除正宗的「川味麻辣鴨血火鍋湯底」外，也提供清爽系的「酸菜白肉鍋風味湯底」每包160元。「海底撈」麻辣香鍋調味料能輕鬆炒出川式麻辣香鍋，另有泰式「冬陰功泰式鍋底」每包只要96元，適合喜歡酸辣風味的消費者。
入冬保暖來一杯！萊爾富推三款海味湯品
萊爾富今（5）日宣布與中華民國全國漁會合作，推出三款全新獨家即食湯品，包含「藥膳鱸魚湯」、「麻油鱸魚湯」及「澎湖海菜魚丸湯」，將於12月8日起於門市開賣，消費者只需簡單加熱，即可享受一碗暖心好湯，省去繁複的熬煮程序。
此次推出的三款湯品以國產鱸魚及澎湖海菜為基底，各具特色風味，藥膳鱸魚湯（售價85元），使用溫補藥膳材料，口感溫潤，具有補氣健脾效果；麻油鱸魚湯（售價85元），以香氣濃郁的麻油搭配薑片提味，暖胃不膩，鱸魚湯系列單件79元、兩件145元；澎湖海菜魚丸湯（單件59元、兩件99元），湯頭清甜、魚丸Q彈，搭配新鮮海菜，風味清爽。
資料來源：全聯、萊爾富
