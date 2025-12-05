美國維吉尼亞州一間酒類商店近日遭一隻浣熊闖入，大量酒瓶被砸得滿地碎片，警員到場卻見浣熊喝得爛醉、以大字形倒在馬桶旁。醉到不省人事的浣熊因此在網路上意外爆紅，甚至被漢諾威郡的動物保護機構做成T恤募款，希望借此喚起外界對野生動物救援工作的關注，這也成了今年黑色星期五最荒唐的「暴走事件」。
浣熊闖入酒類商店！竟喝得爛醉、大字形躺馬桶旁
維吉尼亞州漢諾威郡警方11月29日早上接獲報案，Ashland ABC酒類商店發生闖入狀況，現場貨架全被翻倒，威士忌與各式酒瓶碎片灑滿地板，紙箱東倒西歪。店主向警官表示「嫌犯在浴室」，警方前往查看後當場愣住，只見一隻胖嘟嘟的浣熊醉倒在馬桶旁，完全不省人事，警方研判牠疑似從天花板掉入後大鬧一場，把在場能喝的酒幾乎全喝光。
喝醉浣熊爆紅！動保機構推出募款T恤
漢諾威郡動物保護與收容所在12月2日於社群平台分享兩張現場照片，並以「黑五闖入事件」為文章開頭，幽默形容牠是「酒後暴走被逮的嫌犯」，並透露浣熊被帶回機構後睡了好幾個小時，確認沒有明顯外傷後已安全野放，「只是可能有些宿醉，還做了一些糟糕的人生選擇」，貼文在短短時間便吸引超過1萬則回應、6000多次轉發。
這起趣味事件迅速被各大媒體轉載，浣熊也因此從醉漢變成網紅，動保機構趁勝追擊，以牠的綽號「垃圾熊貓」推出募款T恤，印上牠醉倒在地、旁邊還放著酒瓶的圖案，讓不少網友笑稱「這一定要買」、「我的人生態度」。動保機構強調，雖然這隻浣熊帶來許多歡笑，但執法人員每年需處理上百件類似的野生動物緊急狀況，盼外界能把對「黑五暴徒」的關注轉為支持，協助更多真正需要救援的動物。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
