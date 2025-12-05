我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歐漢聲、胡瓜、陳亞蘭登上《天才衝衝衝》宣傳新節目《週末最強大》。（圖／華視提供）

胡瓜嗆曾國城：有臉待電視圈？ 徐乃麟幫腔

▲胡瓜（中）與曾國城（左1）、徐乃麟（右1）交情深厚，上節目砲火猛烈互虧。（圖／華視提供）

胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲宣傳新節目《週末最強大》，登上曾國城、徐乃麟主持的節目《天才衝衝衝》玩遊戲，綜藝大哥們難得齊聚，互相鬥嘴場面熱鬧，遊戲過程中，曾國城隊連續失誤，胡瓜看不下去吐槽：「錯得一蹋糊塗，還有臉待在電視圈？」徐乃麟也開玩笑幫腔：「華視八點檔以前都被瓜哥包辦！」胡瓜立刻回擊：「《百戰百勝》還不是你拿去做了！」言語衝突製造了不小火花與笑點。胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲宣傳即將上檔的《週末最強大》，徐乃麟一開場直呼：「這個節目的播出時段將卡位在我們之前」，曾國城幽默調侃：「剛好可以先替《天才衝衝衝》暖身！」徐乃麟再幫腔：「華視八點檔以前都被瓜哥包辦！」怎料，胡瓜不甘示弱回擊徐乃麟：「《百戰百勝》還不是你拿去做了！」引爆全場歡笑，胡瓜同時放話對節目收視相當有信心，「我們如果有2的話，他們起碼有3。」徐乃麟下秒反虧：「你要做到2，我們頂多做到1.8，不敢超越你！」眾人開始挑戰〈擺一擺順〉，曾國城隊連續失誤過多，一旁胡瓜看不下去吐槽：「錯得一蹋糊塗，還有臉待在電視圈？」沒想到等到胡瓜上陣，竟然第一題就翻車，只好自嘲：「我沒臉待在電視圈啦！」意外翻車效果十足，現場笑翻。