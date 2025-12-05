我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ONE BOY 品牌好友李多慧 甜美詮釋全新「ONE BOY七合一衝鋒衣 2.0」（圖／品牌提供）

▲體驗到「一按即熱」的黑科技，李多慧穿上 ONE BOY 衝鋒衣直呼：「我要！」（圖／品牌提供）

入冬之際，明星們的私服穿搭立刻成為時尚指標。近期人氣女星李多慧頻繁被粉絲捕捉到身穿 ONE BOY 現身台灣街頭，無論是跑通告、日常生活，甚至是低調前往救災現場，她的身上總是少不了 ONE BOY 的身影。從經典的「冰鋒衣」穿到剛上市的「七合一衝鋒衣 2.0」，超高的出鏡率讓討論度一路攀升。在粉絲多次的「直擊見證」下，品牌終於正式官宣——李多慧晉升 ONE BOY 最新「品牌好友」！這場從「私服愛用」到「官方認證」，被喻為是今年冬天演藝圈最真實的「雙向奔赴」。愛台灣也要戰勝濕冷！她終於找到過冬的「命定外套」，在台灣生活的這段期間，李多慧最有感的就是台灣冬天的「突然濕冷」。她笑說：「風一吹就整個冷下去，我需要一件能真的擋風、又不會太重的外套。」而當她第一次穿上七合一衝鋒衣 2.0，體驗到智能升溫功能時，她更是當場驚呼：「好有感覺！一按就直接發熱，我要！」ONE BOY七合一衝鋒衣 2.0：明星私服也願意天天穿的「輕暖裝備」，這件外套之所以在娛樂圈默默被穿出名氣，原因很簡單——好穿、輕量、真的暖。• 四區智能加熱：左右兩側＋背部＋腰部暖度全面到位• 四段式溫控：依場景自由切換暖度• 最高 52°C 一按即熱：台灣濕冷一秒有感• 5 級防潑水：通勤、露天通告、小雨天都 OK• 抗汙耐磨外層：耐穿又不怕摩擦• 輕量不臃腫：上鏡穿也好看• 多口袋實用性強：忙碌行程完全需要這個粉絲激動洗版：「終於等到這一天！」官宣瞬間引爆話題合作消息才剛曝光，留言區瞬間被粉絲灌爆，不少眼尖網友紛紛跳出來「證實」這次合作的真實性：「這代言找對人了！她在台灣私下真的都穿這件」、「上次騎車影片我就有看到她穿ONE BOY」，李多慧的親身實證更強勢帶動買氣，讓大批粉絲直呼：「看她穿感覺好暖，已被燒到」、「想買女神同款了！」不少粉絲曬出以前拍到的直擊照，證明她不是為合作而穿，而是真心愛穿。合作關鍵在於「真實」 ONE BOY 坦言，促成這次合作的原因很純粹——因為她本來就愛穿。品牌方表示：「我們不需要她為了代言而勉強自己。之所以選擇李多慧，是因為看見她真心喜歡，並將這件外套自然地融入在台灣的生活中。」 正是這份難得的「雙向奔赴」，讓這樁合作案成為今年冬天娛樂時尚圈最受矚目的焦點。