我是廣告 請繼續往下閱讀

中央銀行今（5）日公布今（114）年11月底外匯存底5,997.91億美元，較10月減少4.06億美元，也連續2個月呈現減少。央行外匯局長蔡烱民表示，11月外資在台股賣超逾3千億元，為今年3月以來最大量，外資匯出盈餘110億美元，因此，匯市有幾個交易日出現供需失衡狀況，外資對美元需求大，因此，央行有進場拋匯調節。蔡烱民指出，11月外匯存底變動主要受到3因素影響，包括外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元的匯率變動及央行維持外匯市場秩序進場調節。他表示，11月各幣別變動不大，但方向有差異，美元指數下跌0.35%，歐元兌美元較10月底升值了0.16%，英鎊也升了0.67%，加幣則貶值0.31%，澳幣亦貶了0.23%，日圓同樣貶值1.42%，人民幣升值0.57%，新台幣兌美元則貶了1.98%。在外資部分，蔡烱民說，11月外資有較大盈餘匯出，在台股賣超3千多億元，外資匯出有110億美元，也因此，11月有幾個交易日匯市有供需失衡，美元需求強一點，因此，央行有進場調節。他強調，11月外匯市場沒有失序，但有失衡的狀況因此，央行進場調節賣匯。