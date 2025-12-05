我是廣告 請繼續往下閱讀

▲主計總處公布11月CPI為1.23%，是2021年4月以來的新低，也是56個月以來的新低。（圖／主計總處提供）

行政院主計總處今（5）日公布11月消費者物價指數（CPI）為1.23%，為56個月以來新低。其中，房租漲幅為2.02%，為27個月以來新低，且漲幅呈現收斂趨勢。主計總處說明，若12月有望大幅跌至2%「通膨警戒線」以下的話，那將是2022年6月以來首度解除通膨，代表房租上行壓力減緩。主計總處公布11月CPI為1.23%，是2021年4月以來的新低，也是56個月以來的新低；1月至11月平均，較上年同期漲1.69％。展望12月，預估CPI仍會低於1.5%，預測全年是1.67%。對此，主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，11月物價因外食費上漲3.51%，加上肉類漲4.83%、蛋類漲12.72%，墊高整體物價，但因10月連假多，促進旅遊物價上揚消散，再加上蔬果去年受到康芮及天兔颱風影響，合計造成21億元的災損，造成去年基期較高，因此11月蔬菜及水果CPI下跌13.23%、1.67%，抵銷部分漲幅。而在服務類方面，雖然外食費漲3.51%、娛樂服務費漲2.31%仍偏高，但房租漲幅已經收斂至2.02%，距離2%的「通膨警戒線」只有一步之遙。對此，曹志弘提到，房租漲幅是27個月以來最小漲幅，假如下個月跌至2%以下，那就是從2022年7月以來「明顯」漲幅在2%以內。他說明，近期房租持續收斂原因包括，整體物價走跌、房屋住宅維修費近期下探，房價根據內政部所公布的住宅價格指數持續下跌，也讓台灣房租漲幅出現縮小趨勢。對於民眾影響，他補充，房租仍有機會走揚，但只是漲幅不會像是之前一樣，讓民眾感覺壓力這麼大，也可以說房租已經失去上升力道。對於這次雞蛋漲幅達12.72%，也就是31個月以來最大漲幅，主因是因為去年基期較低，以及天氣較冷影響到供給量。豬肉則因為非洲豬瘟後的「禁宰禁運」15天後已經恢復穩定供貨，批發價目前為每公斤90元，價格相對平穩。