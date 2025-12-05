樂天桃猿韓籍啦啦隊成員廉世彬，上月26日爆出遭韓籍黃經紀人長期騷擾，狀態受挫求助身心科，事後該名經紀人向《NOWNEWS今日新聞》全盤否認，不服外界將雙方即將約滿做成醜聞文章。今（5）日黃經紀人於社群IG發出207字聲明，正式宣告經紀公司IDEA-H斷開廉世彬，「我們尊重藝人的意願」，並強調仍祝福未來發展：「請大家繼續支持並鼓勵廉世彬。」
廉世彬結束合作韓籍黃經紀人！
黃經紀人今稍早於社群IG、Threads同步發表聲明，直接了當針對廉世彬合約問題說明：「我們自今年8月起便一直在認真討論。經過長時間的商議，我們尊重藝人的意願，決定終止合約，自今日，即12月5日（合約到期日）起生效。」
聲明中指出，廉世彬一直以來在球場上全力以赴，「她的成長離不開她快速的適應能力、自我提升、辛勤的努力以及粉絲們的愛與支持。我們衷心感謝所有團隊官員、啦啦隊成員以及所有支持她成長的粉絲。」盼其未來能夠發展順利。
廉世彬遭性騷疑雲！始末一次看
上月26日，廉世彬爆出遭黃經紀人性騷，長期受不當肢體接觸導致身心俱疲，曾試圖以理性方式溝通，卻換來對方的不理會，廉世彬逐漸陷入壓力焦慮，睡眠受影響、難以專注與出現恐懼感，在隊友與身邊友人勸說下，前往身心科求助。
據《鏡週刊》報導，黃經紀人在各類活動與工作現場中，常以「協助換裝」或「調整服裝位置」為由進而騷擾得逞，甚至在公開場合刻意靠近、貼身互動，事件一曝光，引發大批粉絲怒火，強烈要求球團與經紀公司給出具體處理方式。
🔺IDEA-H聲明全文
안녕하세요 IDEA-H입니다.
염세빈 치어리더의 재계약과 관련하여 올해 8월부터 신중하게 의견을 나누었으나, 긴 논의끝에 아티스트의 의견을 존중하여 계약기간 만료인 금일 12월 5일부로 계약 종료가 되었습니다.
그동안 염세빈 치어리더는 항상 매순간 맡은일에 최선을 다해왔으며, 염세빈 치어리더가 이만큼 성장할수 있었던것은 빠른 적응, 스스로의 발전과 노력, 팬분들의 사랑과 응원 때문이었습니다.
그간 염세빈 치어리더를 잘 적응하도록 도와주신 모든 구단관계자분들과 치어리더 팀원분들, 사랑해주시는 모든 팬분들께 다시한번 감사드립니다.
염세빈 치어리더의 앞날을 항상 응원하며, 성실하고 열심히 임해준 염세빈 치어리더에게 다시한번 감사드립니다.
앞으로도 염세빈 치어리더를위해 많은분들의 응원과 격려를 부탁드립니다.
大家好，這裡是IDEA-H。關於啦啦隊員廉世彬的續約事宜，我們自今年8月起便一直在認真討論。經過長時間的商議，我們尊重藝人的意願，決定終止合約，自今日，即12月5日（合約到期日）起生效。
啦啦隊員廉世彬一直以來都全力以赴，她的成長離不開她快速的適應能力、自我提升、辛勤的努力以及粉絲們的愛與支持。
我們衷心感謝所有團隊官員、啦啦隊成員以及所有支持她成長的粉絲。
我們將一如既往地支持啦啦隊廉世彬的未來，再次感謝大家的真誠付出和辛勤努力。也請大家繼續支持並鼓勵啦啦隊廉世彬。
🔺資料來源－
廉世彬IG、idea_h_ceo_official
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
